La Guerra del Golfo de 1991 de ejemplo: ¿Cómo recuperó la normalidad el precio de la gasolina?

El precio de la gasolina se ha disparado y su regreso a la normalidad dependerá del progreso del conflicto en Irán, que guarda bastantes similitudes con la Guerra del Golfo iniciada el 2 de agosto de 1990. Entonces, Irak invadió Kuwait con un campo petrolífero como argumento. Se empezaba a cocinar una guerra de impacto internacional.

Las infraestructuras energéticas fueron uno de los grandes objetivos, provocando una gran escalada del coste del crudo desde los 20 dólares por barril a superar los 46 a mediados de octubre de 1990. No obstante, los dos últimos meses del año, los precios fueron recuperando sus niveles previos a pesar de que la batalla se alargase hasta los siete meses.

Dispensador de combustible en una antigua gasolinera Cepsa (actualmente Moeve) | Getty Images

Mantener el suministro

Hubo dos factores fundamentales para que esto ocurriese. Sin entrar todavía de lleno en la guerra, Estados Unidos y su coalición de 42 países tomó el control de las principales zonas petrolíferas de Irak, Kuwait y otras regiones del Golfo Pérsico expuestas al conflicto para mantener lo máximo posible el suministro. Sin embargo, otras tantas plantas de petróleo ya habían sido dañadas o destruídas, perdiéndose la producción de un altísimo número de barriles.

Kuwait e Irak eran dos de los miembros más importantes (incluso fundadores) de la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo. Como el crudo es un bien cuyo precio está expuesto a la ley de la oferta y la demanda, esta organización tenía como objetivo acabar con la especulación y dar estabilidad al coste del barril de crudo. La demanda es previsible, pero la oferta depende de la producción y la distribución global. Pues los países de la OPEP se autoimponían unos límites de generación y exportación de petróleo para que el precio no oscilase.

Para compensar la pérdida de producción de crudo en Kuwait e Irak por la destrucción de infraestructuras, otros países de la organización, como Venezuela, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos o, curiosamente, Irán, aumentaron su producción. Así, se consiguió que, con el conflicto aún activo, el mundo pudiera contar con una cantidad similar de barriles diarios a la que ya disponía antes de la guerra.

Bajada de los precios del combustible | laSexta

La decisión estadounidense

El 17 de enero de 1991, el precio del barril de petróleo experimentó una de sus mayores caídas históricas, del casi 33%. Aquel día, la guerra entró en una nueva etapa. Estados Unidos entró de lleno en el conflicto armado con la Operación Tormenta del Desierto con el objetivo de dar por finalizada la ocupación de Kuwait.

Seis semanas después, el 28 de febrero, la Guerra del Golfo se daba por finalizada y el coste del barril de petróleo se estabilizó de nuevo en niveles previos al conflicto al acabarse el miedo a nuevas pérdidas de suministro por nuevos ataques a infraestructuras. En definitiva, los pasos que vaya dando el país norteamericano en Irán marcarán el rumbo del precio de la gasolina. Como ocurrió en Kuwait, si alguna operación o estrategia promete el fin de la guerra, los costes regresarán a la normalidad.