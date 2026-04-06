Zunder firma un acuerdo con Tesla para dar ventajas en la carga de sus vehículos

Zunder, operador en carga ultrarrápida para vehículos eléctricos en el sur de Europa, y Club Tesla España han alcanzado un acuerdo de colaboración para ofrecer ventajas en el precio de la carga a los socios del club. El acuerdo contempla, además, otras ventajas adicionales y exclusivas que se activarán en función de la categoría de miembro del Club.

Con este acuerdo, Zunder amplía sus ventajas a los usuarios del vehículo eléctrico, y gracias a sus acuerdos de roaming con otros operadores, facilitar el acceso a miles de puntos de carga en toda Europa sin necesidad de descargarse numerosas aplicaciones.

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En España, la red ultrarrápida de Zunder ofrece una cobertura del 90% en las principales carreteras, con estaciones ubicadas a un máximo de 200 kilómetros de distancia entre sí, y compatibles con todos los sistemas de pago.

Los usuarios de Tesla que utilicen la aplicación de Zunder encontrarán un completo mapa de estaciones de carga ultrarrápida, rutas y filtros para facilitar la localización por potencia o ubicación, entre otras utilidades.

Otra de las funciones pensadas para los usuarios de Tesla es que la App de Zunder permite enviar la posición de los puntos de carga de la red al propio navegador del vehículo Tesla, lo que facilita operaciones como el precalentamiento de la batería para optimizar la carga.

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Para Daniel Pérez, consejero delegado y cofundador de Zunder, la incorporación del Club Tesla a su red de socios estratégicos responde al objetivo de que "ningún conductor de vehículo eléctrico en el sur de Europa tenga que pensar dos veces dónde cargar".

En palabras de David Toledo, presidente de Club Tesla España "este acuerdo representa y refuerza la misión de Tesla". "Zunder, al igual el Club Tesla, fue pionera en su apuesta por la movilidad eléctrica y la energía sostenible, y por ello, nos enorgullece consolidar este acuerdo que beneficia a nuestra comunidad de socios, ofreciéndoles una red de carga confiable y con un excelente servicio y ubicación", ha expresado.