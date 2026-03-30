Últimos días para comprar un SUV híbrido no enchufable de 224 CV de potencia por menos de 24.000 euros

Entre todas las ofertas para aprovechar antes de que acabe marzo, una de las más atractivas, si no la que más, es la del Omoda 5 híbrido no enchufable HEV. Es uno de los SUV pequeño más apetecibles de todo el mercado y ahora más si cabe gracias un precio ultracompetitivo. Se puede comprar desde 23.990 euros.

Es uno de los coches más baratos de su sector con misma motorización, solo superado por el MG ZS, el Ebro S400 y el Jaecoo 5. Sin embargo, el Omoda 5 es una de las opciones con mejor equilibrio calidad-precio. Una de las virtudes que más destacan en este modelo es su comodidad, gracias a un buen espacio para los pasajeros y un generoso maletero de 372 litros.

Omoda 5 | Omoda

Prestaciones óptimas

Su sistema híbrido también es uno de sus elementos más atractivos. Junta un motor de 1.5 litros y cuatro cilindros en línea con uno eléctrico de 150 kW para una potencia combinada de 224 CV. Así, logra alcanzar una velocidad máxima de 175 km/h, acelera de 0 a 100 en 7,9 segundos y ofrece un consumo bastante moderado de 5,3 litros cada 100 kilómetros.

La motorización no está vinculad a una tracción y transmisión básicas, como se podría intuir por el precio de este modelo. La tracción delantera cuenta con sistema de control de descenso, mientras que la transmisión es automática variable continua CVT con palanca en el volante. Gracias a estos mecanismos, la conducción del Omoda 5 se hace llevadera, sin sobresaltos.

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Asistencia a la conducción

También ayuda el inmenso abanico de sistemas de asistencia a la conducción, tan amplio que parece propio de un coche de mayor coste. Cuenta con protección antirrobo, control de arranque en pendiente, encedido automático de las luces de emergencia, alarma de colisión, alerta de cambio de carril, reconocimiento de señales de tráfico, frenado anti-multicolisión o control de crucero con control de crucero adaptativo.

Estas tecnologías facilitan que el Omoda 5 haya sido calificado con la máxima nota en materia de seguridad,5 Estrellas Euro NCAP. En definitiva, se trata de un coche muy equilibrado que se redondea gracias a un diseño muy atractivo y un habitáculo con detalles elegantes como el uso de cuero sintético en volante, asientos y volante. La oferta vuela y, con ella, una gran posibilidad para hacerte con un SUV como esos que tanto se admiran.