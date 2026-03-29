Pros y contras del Toyota Corolla Touring Sport frente a la berlina familiar más popular: el Seat León ST

No todas las berlinas familiares conservan en sus gamas opciones de acceso con motor a gasolina sin electrificar. El Seat León Sportstourer es una de ellas y le permite al modelo venderse desde menos de 24.000 euros. A la hora de las comparativas, lo más justo, a juzgar por sus rivales más directos –así también por las tendencias–, sería dejar que entre híbridos discutan. Y uno de los rivales más directos es el Toyota Corolla Touring Sports, cuya flota actual solo conoce el lenguaje de la electrificación.

La versión superventas de la ranchera japonesa es el Corolla Touring Sports Active, que se comercializa en la línea del híbrido más básico del modelo español. Estamos ante dos referentes del segmento y en el rango promedio de 27.000 euros, si bien a otros recomendables en el mercado como el Skoda Octavia Combi en su iteración Selection hoy lo encuentras nuevo justo por debajo de los 36.000 euros.

Toyota Corolla Touring Sports | Toyota

De manera tal que entre el León ST Style XS con motor eTSI y el Corolla Touring Sports Active Hybrid 140 –uno a un valor de 27.270 euros y otro desde 27.450, respectivamente– hay paridad. Aunque en la motorización surge la primera diferencia, ya que el familiar de Martorell se equipa con propulsión híbrida ligera y envía a sus ruedas delanteras hasta 115 CV, mientras el Toyota es un híbrido eléctrico y su potencia máxima es de 140 CV.

Toyota vs Seat: las berlinas familiares libran sus batallas de consumo, maletero y espacio interior

Como consecuencia de la diferencia entre ambas propulsiones electrificadas, esta variante del Corolla y sus 4,5 l/100 km, homologa un consumo combinado de gasolina sustancialmente menor a su rival, que como referencia anuncia unos 5,3 l/100 km en el mismo ciclo. Si en potencia y rendimiento de combustible el Touring Sports saca ventaja –aunque en dinámica de conducción y el buen andar de su caja automática el coche español nada tiene que envidiar–, en capacidades de interior es el Seat el que se acerca mejor al cliente.

Seat León ST | Seat

Porque, de mínima, son 620 litros los que cubre de volumen el maletero del León ST en la versión microhíbrida, mientras los usuarios de la berlina familiar de Toyota deben conformarse con 596 litros básicos, e incluso con menos si el nivel es el de la imagen de portada: el GR Sport. No está mal, pero en este apartado pierde el duelo de la relación precio-calidad. ¿Y el habitáculo?

La fila trasera es la madre de todas las batallas en cuanto a espacio interior y en estos vehículos se acentúa su injerencia al momento de analizar opciones de compra. Al ofrecer casi un metro entre la banqueta y el techo –97,7 centímetros– y un ancho de hombros de 143,3 centímetros, el Seat es también un líder en este aspecto. La desventaja para el Corolla no es ligera, ya que a lo alto los ocupantes traseros disponen de hasta 89 centímetros y a lo ancho cuentan con 137 centímetros para acomodarse.