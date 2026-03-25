Renault enfrenta el reto definitivo: Construir un coche en solo 10 horas

Es lógico tener miedo a perder el trabajo por culpa de los robots o la Inteligencia Artificial. Parece que ningún sector se salva. Sin embargo, también aportarán numerosos avances que llevarán a la industria hasta objetivos insospechados. Renault está preparado para alcanzar una de esas meta inimaginables: construir un coche en solo 10 horas.

La marca francesa anunció hace poco su plan estratético FutuREady, que dirigirá el camino del grupo hasta 2030. Se especifica el desarrollo de modelos eléctricos, directrices en términos de diseño, uso de materiales sostenibles y la reconfiguración del trabajo en las fábricas. En este sentido, Renault pretende incorporar a cientos de nuevos empleados algo especiales.

Renault Filante | EP

Mejor que los brazos autónomos

Se trata de 350 robots humanoides de nueva generación que se irán sumando poco a poco en las plantas de producción del grupo durante 2027. El objetivo es que aporten agilidad y capacidad a las fábricas, apoyando a los empleados que sí son humanos y que estan expuestos a limitaciones físicas que no tienen los robots. Es decir, no vienen a sustituir, sino a añadir.

Esta iniciativa de Renault surge de su asociación con la empresa francesa Wandercraft, de la cual la marca de automóviles gala tiene una pequeña participación. Los robots humanoides que han creado tienen nombre propio, se llaman Calvin-40, y ofrecen muchas ventajas respecto a los brazos robóticos que han protagonizado la producción de automóviles en las últimas décadas.

Estos brazos tienen muchas limitaciones en cuanto a alcance y adaptabilidad a distintas tareas. No obstante, los robots humanoides andan, van de aquí a allá, por lo que su alcance dentro de una fábrica es bastante mayor y por su propio cuerpo (que de por sí tiene el doble de brazos), y por sus condiciones, también son mucho más versátiles a la hora de asumir diferentes tareas. Con estas capacidades, Renault podrá construir un coche en solo 10, según sus propias estimaciones.

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Rechazar el concepto humanoide

No obstante, dentro del conglomerado francés se desmarcan del concepto de robot humanoide, que para la sociedad puede tener un significado peyorativa por esa amenaza que supone a sus empleos. El director de producción y calidad del Grupo Renault, Thierry Charvet, afirma que “no estoy interesado en los robots humanoides, estoy interesado en dispositivos de automatización eficientes y de bajo coste, aunque se parezcan a los humanos”.

Lógicamente, esta tendencia hacia la robotización de la industria del automóvil no es algo exclusivo de Renault. Esta nueva ola va sumando marcas, entre las que se encuentran Tesla, Mercedes o BMW. Los principales fabricantes del mundo tienen claro cuál es el rumbo que ha tomado el sector.