¿Qué es la falta 13.2.2 y por qué hace suspender a tantas personas en los exámenes de conducir?

Existe un código específico en el baremo de los examinadores que es el terror de las autoescuelas.

Esta infracción se refiere a una apreciación insuficiente o incorrecta del entorno y del tráfico mientras estás al volante. Para la DGT es una falta grave porque demuestra que no eres capaz de prever situaciones de peligro real antes de hacer una maniobra. Los errores más típicos que la provocan son no revisar los espejos antes de un desplazamiento lateral o no detectar a peatones en los pasos habilitados.

También ocurre mucho en las glorietas, si entras de forma precipitada sin analizar bien el flujo de coches. Esto implica un riesgo evidente y suele significar el suspenso directo.

Para la DGT, la observación constante es la base de la seguridad vial y es lo primero que evalúan los examinadores. Un truco fundamental para evitarla es mover ligeramente la cabeza al mirar los retrovisores; así el examinador notará que estás valorando el escenario de forma consciente. No te centres solo en los pedales, porque una mala lectura del tráfico te mandará directo a casa. ¡Anticípate siempre y demuestra que tienes el control total de la vía!

Recuerda que conducir con precaución no es solo ir despacio, es saber interpretar cada cruce e incorporación.

Entender este fallo técnico te ayudará a ir mucho más tranquilo y seguro el día de tu prueba definitiva.