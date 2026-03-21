Te van a entrar ganas de alquilar tu coche cuando descubras la millonada que genera

El alquiler de coches entre particulares generó 10 millones de euros de ingresos extra para los hogares españoles durante 2025, según datos de Amovens, empresa de economía colaborativa especializada en alquiler de vehículos entre particulares.

Además, los ingresos adicionales que los hogares obtienen al alquilar sus vehículos, que en Amovens alcanzan de media los 300 euros al mes, y puede superar los 600 euros en períodos o ciudades con mayor demanda, contribuyen a reforzar la economía doméstica y local, manteniendo el dinero circulando dentro de la comunidad.

En este contexto económico, Amovens señala que el precio medio de un coche nuevo en España ya supera los 44.000 euros, un 45% más que en 2019. A esto se suman los gastos de seguro, mantenimiento, impuestos y depreciación, que sitúan el gasto medio anual de mantener un coche en propiedad en torno a los 3.850 euros, aproximadamente el 9% de los ingresos medios de un hogar, una cifra que en algunos casos puede superar los 6.000 euros anuales.

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"El alquiler de coches entre particulares no solo permite ahorrar y generar ingresos extra para los hogares, sino que también contribuye a transformar la manera en que nos movemos y utilizamos el espacio en nuestras ciudades. Cada vehículo utilizado de forma colaborativa multiplica su uso, libera espacio urbano y contribuye a un ciclo económico más eficiente y sostenible", ha apuntado el consejero delegado de Amovens, Alberto Bajjali.

Eficiencia y uso racional

Más allá del ahorro económico, la movilidad sostenible y compartida tiene un impacto directo en la eficiencia del uso del automóvil en las ciudades. Estudios del sector indican que el uso que se le da actualmente a los vehículos resulta poco eficiente. De media, un coche que está en uso unos 15 años se utiliza poco más de un año en total, lo que equivale a apenas el 3% de su vida útil, mientras que el resto del tiempo permanece estacionado, ocupando espacio público sin aportar utilidad.

Con modelos como el de Amovens, cada vehículo puede ser aprovechado por más personas y durante más tiempo. Por cada coche alquilado, se eliminan de media 14 vehículos de las calles, mientras que su utilización puede incrementarse hasta más del 85% de su tiempo útil, multiplicando su eficiencia y liberando espacio urbano actualmente ocupado por coches infrautilizados.