El SUV chino de menos de 25.000 euros y conducción eléctrica sin necesidad de recargar, ahora se actualiza sin tener que pasar por el taller

Es, de momento, el modelo de esta marca más vendido del año en España y no es casualidad, pues es el que le da presencia y participación al fabricante entre los SUV de segmento C. Como tal, necesitaba el Leapmotor B10 incluir una propulsión híbrida para acompañar a la ya existente versión 100 % eléctrica. Pero la nueva opción electrificada se beneficia de una fórmula híbrida distinta, que es a la que la firma apuesta en sus coches: el motor de gasolina como generador, el eléctrico como propulsor. Es decir, conducción eléctrica sin necesidad de recargar.

A esta ventaja, el B10 REEV –siglas que responden a dicha configuración de autonomía extendida– le suma que, sujeto a financiación y haciendo uso de un descuento de 2.250 euros en concepto de incentivo del Plan Auto+, su precio actual es de 24.500 euros. El hatchback y el B-SUV son los dos modelos que esperan ser lanzados en lo inmediato. Este SUV compacto no espera y ahora ha vuelto a evolucionar.

Leapmotor B10 | Stellantis

Una reciente actualización inalámbrica del software cambia la conducción y la conectividad. El avance más importante se revela en la parte baja, ya que el vehículo incorpora la función de un solo pedal. Es decir, que los propietarios del B10, que están siendo notificados para poder realizar el ajuste de instalación del nuevo paquete OTA en la interfaz, ahora pueden acelerar y frenar con el mismo pedal, lo que además sirve a la recuperación de energía eléctrica mediante frenado regenerativo.

Leapmotor B10: función one-pedal ¿y qué más?

No menos importante se presenta la actualización destinada a la personalización de los botones del volante para brindar un acceso más directo e intuitivo a las asistencias, los modos de conducción y otras funciones. La confirmación de que estamos ante una actualización de software pensada para el conductor se manifiesta en la visualización de la navegación, que ahora puede pasar de la pantalla central al cuadro de instrumentos.

Leapmotor B10 | Stellantis

Esto se ha determinado para distribuir con claridad y separar la información, sobre todo cuando hay aplicaciones activadas al mismo tiempo. A propósito, Apple CarPlay y Android Auto también están de estreno en este SUV. Hablando de pantallas y aplicaciones, el sistema de infoentretenimiento se enciende más rápido que antes: una función de precarga incluida en esta nueva actualización reduce el tiempo de espera cuando arrancamos el coche.

Los asistentes de mantenimiento de carril y de control de crucero adaptativo forman parte de la optimización de última hora, ya que de aquí en adelante ejecutarán desaceleraciones más suaves al llegar a las curvas. En tanto, una mejora en la función de recordatorio de presencia de ocupantes en el interior da la pauta de que el reciente OTA se ha ocupado no solo de la eficiencia de conducción y ejecución de mandos, sino también de la integridad de los usuarios.