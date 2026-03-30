LO MEJOR DE LA SEMANA: los nuevos Opel Astra, el Hyundai Ioniq 3 y la Fórmula E en Madrid

Llegan los nuevos Opel Astra y Astra Sports Tourer, que llaman la atención especialmente por su frontal, con un sistema de iluminación avanzado. Su gama mecánica es multienergía y ofrece motores diésel, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos.

Este último desarrolla 156 caballos y una autonomía de 454 kilómetros. Además de tecnología bidireccional y carga rápida que le permite pasar del 20 al 80 %, de batería, en 30 minutos. Dentro de muy poco os contaremos todos los detalles en Centímetros Cúbicos.

Nuevo Opel Astra | Opel

Michelin ha presentado una nueva generación de neumáticos de verano. Por un lado, el Primacy 5 Energy destaca por la frenada en mojado, menor ruido, ahorro de combustible y más autonomía para eléctricos.

Mientras que el Pilot Sport 5 Energy combina carácter deportivo con eficiencia, agarre, más duración y rendimiento en condiciones extremas.

Neumáticos para coches eléctricos | Hankook

Fiat deja la exclusividad eléctrica del 500 y ahora ofrece una versión Hybrid, que combina un motor 1.0 de 65 caballos con microhibridación y cambio manual. Uno de los atractivos de esta mecánica es su consumo, de 5,3 litros a los 100, además de contar con la etiqueta ECO de la DGT.

La adaptación del 500 ha requerido integrar un motor térmico en una plataforma para eléctricos.

FIAT 500 Hybrid | FIAT

El Volvo ES90, nominado a los World Car Awards 2026 dentro de las categorías de Mejor Coche de Lujo y Mejor Diseño, es un modelo eléctrico que mezcla líneas de berlina, SUV y fastback a la vez, una receta que tiene un resultado armonioso.

Con elementos como los faros en forma de T, que emulan el martillo de Thor, y una carrocería de 5 metros de largo, con un coeficiente aerodinámico de 0,25. El interior continúa con las líneas minimalistas, utiliza materiales sostenibles y ofrece un alto nivel tecnológico. Su batería tiene tecnología de 800 voltios que permite cargas rápidas y hasta 700 kilómetros de autonomía.

Volvo ES90 | Volvo Cars

Ya queda poco para conocer la versión definitiva del Hyundai IONIQ 3. Será en la Semana de Diseño de Milán, a finales del mes de abril. Su diseño podría heredar del prototipo una silueta aerodinámica y futurista, y elementos como el techo con efecto flotante o la firma lumínica “Parametric Pixels”. El IONIQ 3 es "el siguiente paso en la evolución del diseño de la marca” según Hyundai.

El último movimiento de BMW es la electrificación de su emblemática Serie 3, que supone un salto en su estrategia cero emisiones. Denominado i3 50 xDrive, se trata de una berlina de 4,76 metros que mantiene el diseño clásico de tres volúmenes con un frontal retrofuturista. Desarrolla 469 caballos y cuenta con tracción total gracias a sus dos motores eléctricos.

Utiliza una batería de 108,7 kWh y tecnología de 800 voltios, que le permite recorrer 900 kilómetros y recargar hasta 400 en 10 minutos. En esta puesta de largo, también estrena el sistema “Panoramic iDrive” y una nueva arquitectura electrónica avanzada.

BMW i3 50 xDrive | BMW Group

El icónico Circuito de Madrid Jarama-RACE, acogió a nada más y nada menos que alrededor de 20.000 espectadores, para disfrutar del debut histórico de la Fórmula E en nuestro país y en la capital española, con el 2026 CUPRA Raval Madrid E-Prix.

La sexta prueba de este Campeonato se celebró por todo lo alto, con las gradas al completo y un paddock lleno de actividad De hecho, ha sido la primera vez que este trazado acogía monoplazas desde hace más de 40 años.

Fórmula E en Madrid | CC

La nueva temporada del Supercampeonato de España de Rallyes se ha inaugurado con el 32 Rallye La Nucía Mediterráneo, colocándose en lo más alto del podio José Antonio “Cohete” Suárez y Alberto “Pin” Iglesias, a los mandos de su Skoda Fabia Yaris Rally2.

Iván Ares y Borja Rozada, con su Toyota GR Yaris Rally2, con la segunda posición, a tan solo tres segundos de la Dupla Asturiana. Mientras que Diego Ruiloba y Ángel Vela han sido terceros con su Lancia Ypsilon Rally2. La segunda prueba del Campeonato será el Rally de Sierra Morena, entre los días 17 y 19 de abril.