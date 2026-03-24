Así son las nuevas rotondas "antiaccidentes" que se están empezando a implementar en Europa

Los planes para seguir reduciendo los accidentes en carretera no son solo cosa de España. Se están buscando medidas que mejoren la seguridad en toda Europa y ahora parece ser que Francia está empezando a implementar una que podría popularizarse rápidamente relacionada con las rotondas.

Este nuevo estilo de glorieta que está empezando a introducir el país galo, no es del todo nueva si somos justos, en realidad están adoptando el formato de lo que se conoce como "rotonda holandesa".

Rotonda intermitente | Centímetros Cúbicos

El punto fuerte de este tipo de glorietas es que disponen de un carril específico para los ciclistas y otro específico para los coches, modificando por el camino el orden de prioridad para no dar lugar a malentendidos en la circulación que puedan provocar accidentes.

Esto hace que aquellos usuarios que vayan en coche y pasen por una de estas nuevas rotondas, tengan que ceder el paso antes de salir en caso de que haya ciclistas circulando por ella.

El hecho de que este tipo de glorietas haya salido de los Países Bajos para llegar a Francia, ha dado a entender que puede ser que estén más cerca de lo que pensamos de llegar a España.