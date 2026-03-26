Un Xiaomi de casi 1000 CV de potencia que, evidentemente, no es tu nuevo móvil

Xiaomi nunca ha lanzado al mercado un móvil tan impresionante como el coche en el que está trabajando y del que hemos conocido nueva información a través del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China. Aunque todavía no tenga fecha de lanzamiento, el YU7 GT será presentado en los próximos meses y agitará el sector de los ultradeportivos.

Se trata de un SUV que tiene prestaciones de un coche de competición. Una paradoja que convierte a este modelo de Xiaomi en una rara avis. Estará equipado por dos motores eléctricos, uno de 392 CV en el eje delantero y otro de 612 CV en el trasero, para una potencia conjunta de 990 CV que ofrece una velocidad máxima de 300 km/h.

Xiaomi YU7 | Xiaomi

Cuerpo de SUV XXL

Sus pareja de motores eléctricos pesan 666 kilos que se suman al total de 2.460 kilos que pesa el YU7 GT. Las medidas del vehículo son 5.01 metros de largo, 3 de distancia entre ejes y 1,59 de alto. Con este tamaño, el nuevo modelo de Xiaomi se enmarca especificamente dentro del marco de los SUV XXL.

Los motores eléctricos estarán alimentados por una batería de alto rendimiento de 101,7 kWh de la prestigiosa marca CATL y que alcanza una autonomía de 705 kilómetros, una cifra a la que llegan aún pocos coches. El YU7 GT, por tanto, suma todavía más ingredientes para convertirse en uno de los SUV más atractivos del mercado.

Obviamente, hablando de una empresa como Xiaomi, este coche será un portento tecnológico. Aunque aún no conocemos el equipamiento que integrará, en las imágenes adelantada se ve como en el exterior del techo sobresale un sensor LiDAR y que es fundamental para los sistemas de asistencia a la conducción más avanzados.

Xiaomi YU7 | Xiaomi

Estética deportiva

En cuanto a la estética, está claramente orientada hacia la del coupé deportivo, con llantas de competición de 21 pulgadas entre las cuales se diferencias los frenos en color rojo. En sus ángulos redondos, sobresalen como dos alas los extremos del capó. Su aspiración deportiva se une a una apariencia elegante con parachoques delantero y faros bastante sobrios.

No tenemos claro si el Xiaomi YU7 GT llegará al mercado europeo y, si lo hace, será capaz de triunfar. Lo cierto es que sus condiciones le ubican en un nicho demasiado específico. Quien compra un SUV busca un coche para el día a día y el contexto urbano. Sin embargo, las prestaciones de este coche están orientadas a la velocidad más que el pragmatismo. Entonces, corre el riesgo de quedarse en tierra de nadie en el mercado.