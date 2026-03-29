Mercedes anuncia el AMG GT Black Series más extremo de siempre, y está dando vueltas por España

Ha llegado uno de los momentos más esperados del año para los amantes de los superdeportivos. Mercedes se tenía guardado el secreto del nuevo AMG GT Black Series pero, por fin, ya ha revelado sus primeras imágenes y una información clave que ilusiona a los fans y asusta a los competidores. Será la versión “más extrema de la historia” de esta gama.

Es una declaración de una fuente más que autorizada, Michael Schiebe, miembro del Consejo de Administración de Mercedes y Presidente del Consejo de Administración de Mercedes-AMG. Sus palabras ya han puesto en alerta a los amantes de la marca alemana, que esperan nuevos datos sobre este modelo y el otro superdeportivo que ha desvelado el fabricante, el GT3.

Mercedes AMG GT Black Series | Mercedes AMG

Aún de combustión

Aunque no tenemos información mecánica sobre el Black Series, se puede confirmar que integrará el tradicional motor V8 biturbo de 4.0 litros alimentado por gasolina. El actual cuenta con 730 CV de potencia para una aceleración de 0 a 100 en 3,2 segundos y una velocidad máxima de 325 km/h. Si las palabras de Schiebe son ciertas, la potencia debería aumentar, mejorando aún más sus prestaciones.

Con estas cifras, lo lógico sería pensar que hablamos de un coche reservado a la competición en circuito. Tiene pinta de eso, pegado al suelo, con su gran alerón trasero, su frontal alargado, su habitáculo biplaza y su estética puramente deportiva de Gran Turismo. Pero no, habrá versión de competición pero también callejera, para quien se pueda permitir el enorme desembolso que supondrá. No hay precio, ni fecha concreta de lanzamiento, aunque será durante 2027.

Mercedes AMG GT Black Series | Mercedes AMG

Meses de pruebas

Tanto el AMG GT Black Series como el GT3 se encuentran en fase de prueba desde el pasado mes de octubre. Los tests han llevado a estos modelos a recorrer Europa, pasando por el circuito de Monteblanco (en La Palma del Condado, Huelva), por Portimão en Portugal y por Bilster Berg y el mitiquísimo Nürburgring en Alemania.

El AMG GT Black Series “más extremo de la historia” confirma que nos encontramos en un momento dulce para los superdeportivos. En esta etapa donde crecen las grandes fortunas, donde el coleccionismo de coches de alta gama está en auge, y donde los millonarios le están cogiendo el gusto a jugar a recrear la serie de la Fórmula 1 en Netflix corriendo en los circuitos donde compiten Alonso, Hamilton, Verstappen y compañía.