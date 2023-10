LA DGT TAMBIÉN COMETE ERRORES

Sí, tienes derecho a que devuelvan una multa que ya has pagado, y la propia DGT te enseña cómo

Si pagar una multa no es plato de buen gusto para nadie, menos lo es pagarla por duplicado, abonar otra cantidad que no es la correcta... no te preocupes, la DGT lo sabe y te ayuda a resolver el entuerto