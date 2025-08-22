Android Auto deja de funcionar: cómo solucionar el problema de la última actualización

Si tu Android Auto ha empezado a mostrar una pantalla grisácea tras la última actualización, no eres el único. Muchos usuarios están reportando en foros como Reddit un cambio drástico en la interfaz: los colores se han vuelto apagados, la nitidez ha desaparecido y la experiencia deja mucho que desear. Este no es un cambio de diseño intencionado, sino un fallo dentro del sistema que afecta al funcionamiento normal de la app en la pantalla del coche.

La solución es más sencilla de lo que parece. Primero, entra en los ajustes de tu móvil Android y dirígete a la sección de Aplicaciones. Busca Android Auto en la lista y entra en su menú. Desde allí, selecciona Borrar caché y borrar datos. Este paso restablece la aplicación y suele devolver la interfaz a su estado normal, restaurando los colores y la nitidez.

Es importante tener paciencia: al borrar los datos, Android Auto perderá algunas configuraciones temporales, así que tendrás que reconectar tu coche y ajustar la app nuevamente. Esta medida no es un parche definitivo de Google, pero permite volver a usar Android Auto de manera estable hasta que la compañía lance una actualización oficial que solucione el fallo de la interfaz de forma permanente.