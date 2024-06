Tiene 5 o 7 plazas, un maletero enorme, 1.000 km de autonomía y, por 24.000 €, es el anti-SUV más sensato

Cuando buscamos un coche práctico y para toda la familia pensamos, casi siempre, en un SUV. Pero debemos saber que no son la única opción plausible, y prueba de ello son coches como el recién renovado Citroën Berlingo. O lo que es lo mismo, un monovolumen de 5 ó 7 plazas, con 597 litros de maletero y que puede ser nuestro por 24.252,58 euros.

Lo bueno de este precio es que no está sujeto a ningún tipo de financiación pese a que la firma francesa ofrece también dicho método de pago. Así, no nos encontramos con letras pequeñas que hagan que la factura final sea significativamente superior.

Citroen Berlingo oferta | Citroën

Sea como fuere, para disfrutar de esos ya mencionados 24.252,58 euros debemos atenernos a una configuración concreta. Tal es así, que el Berlingo que acabará en nuestro haber contará con el acabado Plus y el motor BlueHDi 100.

Esto se traduce, por una parte, en un equipamiento de serie conformado por elementos como llantas de 16 pulgadas, faros LED, pantalla táctil de 10 pulgadas con conexión con Apple CarPlay y Android Auto, cuadro de instrumentos digital de 10 pulgadas, aire acondicionado y ayuda al aparcamiento trasero entre otros.

Citroen Berlingo oferta | Citroën

Y por otra, en un propulsor de cuatro cilindros y 1.5 litros sobrealimentado por turbo que desarrolla 100 CV y 250 Nm de par. Con dicho propulsor no serás el más rápido, pero podrás disfrutar de hasta 1.000 kilómetros de autonomía y de un consumo combinado de tan solo 5,3 litros a los 100.

Ahora bien, ¿realmente no hay trucos en la oferta del Citroën Berlingo? Lo cierto es que no, ya que se trata de un pago al contado. No obstante, la firma francesa ofrece la posibilidad de comprarlo por 140 euros al mes.