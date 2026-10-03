Tesla tendrá que esperar: Europa aplaza el posible salto del sistena de conducción autónoma FSD Supervised a toda la UE

Tesla tendrá que esperar para conocer el futuro europeo de su FSD. La Comisión Europea debatirá el próximo 6 de octubre, junto a los Estados miembros, la petición de Países Bajos para autorizar los requisitos de homologación asociados al sistema de conducción supervisada de la marca, pero la reunión no incluirá una votación para extender su aprobación al conjunto de la Unión Europea.

La cuestión llegará al Comité Técnico de Vehículos de Motor, el organismo en el que la Comisión y los representantes de los Estados miembros abordan cuestiones relacionadas con la normativa de homologación de los vehículos. El sistema europeo permite que una homologación concedida por una autoridad nacional pueda tener validez en el mercado comunitario bajo el marco de homologación europea, aunque determinadas tecnologías de asistencia y automatización requieren requisitos específicos.

El movimiento llega después de que varios países hayan ido autorizando el FSD de Tesla, bien de forma definitiva o provisional. República Checa se convirtió el 21 de septiembre en el último país en dar luz verde provisional al sistema, después de las autorizaciones obtenidas anteriormente en otros mercados europeos. Eslovenia había hecho lo propio a comienzos de septiembre, convirtiéndose entonces en el sexto país europeo en aprobarlo.

FSD, pero con las manos del conductor sobre el volante

A pesar de su nombre, el Tesla FSD Supervised no convierte al coche en autónomo. Se trata de un sistema de asistencia a la conducción de nivel 2 SAE, por lo que el conductor sigue siendo responsable de la conducción, debe mantener la atención en todo momento y estar preparado para intervenir inmediatamente.

Tesla lleva meses defendiendo ante los reguladores europeos los resultados de las pruebas realizadas con el sistema. En septiembre, la compañía aseguró que su FSD había registrado una tasa de colisiones inferior a la de vehículos Tesla conducidos manualmente durante más de 100 millones de kilómetros recorridos en cinco países europeos.

Esos datos proceden de la propia compañía y han sido utilizados como argumento a favor de una autorización más amplia, aunque el proceso regulatorio también ha generado dudas sobre la transparencia de los datos utilizados para evaluar el sistema.

El debate europeo no se limitará al FSD. La reunión del comité también abordará la aplicación de Euro 7, incluidos los cambios relativos a las emisiones medidas en condiciones reales de conducción y los vehículos propulsados por hidrógeno. Además, está previsto analizar una modificación de las reglas europeas utilizadas para calcular las emisiones de CO₂ y el consumo de combustible de los vehículos pesados.

Por ahora, por tanto, el FSD de Tesla no tiene vía libre para convertirse en un sistema autorizado de forma generalizada en toda la UE. El 6 de octubre servirá para discutir la propuesta, pero habrá que esperar a los siguientes pasos regulatorios para saber cuándo —y bajo qué condiciones— podrá Tesla ampliar su sistema de conducción supervisada por las carreteras europeas.