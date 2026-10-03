Alfa Romeo lleva la Copa América a la carretera con la nueva Edizione Luna Rossa

Alfa Romeo se sube al barco de Luna Rossa, aunque esta vez con las ruedas sobre el asfalto. La marca italiana ha presentado en Nápoles la nueva Edizione Luna Rossa, una serie especial que lleva a los Junior, Tonale, Giulia y Stelvio parte de la identidad estética del equipo italiano de vela. La edición abre pedidos en Europa y se sitúa en la parte alta de la gama de los cuatro modelos, con versiones adaptadas a las distintas personalidades y mecánicas disponibles en cada uno.

El vínculo entre Alfa Romeo y Luna Rossa no es nuevo. Ambas compañías ya habían colaborado en una Giulia Quadrifoglio Luna Rossa imitada a diez unidades, pero ahora la fórmula se extiende a modelos de producción más accesibles. El denominador común es fácil de reconocer: logotipo específico en rojo, colores inspirados en las embarcaciones de Luna Rossa, detalles exteriores en negro y una serie de elementos interiores en rojo. La personalización cambia según el modelo, pero mantiene el mismo hilo conductor.

Alfa Romeo Junior Edizione Luna Rossa | Alfa Romeo

En los Junior y Tonale, la estética parte de un nuevo tono gris inspirado en los dispositivos de flotación utilizados por el equipo de vela, combinado con una línea lateral que reproduce el característico forro de Luna Rossa. También se ofrecen carrocerías en blanco y negro y llantas específicas: de 18 pulgadas para el Junior y 20 para el Tonale, estas últimas exclusivas de la edición.

La inspiración náutica continúa en el habitáculo. Ambos modelos recurren a una combinación de tonos oscuros y detalles rojos, con asientos que estrenan la tecnología 3D Knit en Stellantis, basada en el uso de hilo continuo y un único componente y revestimiento para reducir materiales y residuos durante la fabricación. El Junior añade gráficos inspirados en la estructura de las velas, mientras que el Tonale utiliza la iluminación ambiental para recrear un patrón geométrico.

Alfa Romeo Junior Edizione Luna Rossa | Alfa Romeo

En cuanto al equipamiento, los dos SUV incorporan de serie una pantalla táctil de 10,25 pulgadas con navegación y conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, además del cuadro digital Cannocchiale, de 10,25 pulgadas en el Junior y 12,3 en el Tonale.

También forman parte del paquete elementos como climatizador automático, acceso y arranque sin llave, volante y asientos delanteros calefactados y distintas ayudas a la conducción, entre ellas el control de crucero adaptativo inteligente, la frenada automática de emergencia, el mantenimiento de carril y el reconocimiento de señales.

Alfa Romeo Tonale Edizione Luna Rossa | Alfa Romeo

Híbridos, eléctricos y hasta diésel

El Junior Edizione Luna Rossa mantiene una oferta mecánica que permite elegir entre electrificación total o híbrida. El sistema híbrido combina el motor 1.2 turbo de tres cilindros y 145 CV con una transmisión automática eDCT de seis velocidades, disponible tanto con tracción delantera como con el sistema Q4. La alternativa eléctrica, el Junior Elettrica, desarrolla 156 CV y utiliza una batería de 54 kWh.

El Tonale, por su parte, traslada la edición especial a toda su gama de motores. En la parte alta aparece el híbrido enchufable Q4, con 270 CV, motor de gasolina 1.3, cambio automático de seis velocidades y tracción integral. También están disponibles el híbrido 1.5 de 175 CV y el diésel 1.6 de 130 CV, ambos con transmisión automática.

Alfa Romeo Tonale Edizione Luna Rossa | Alfa Romeo

Giulia y Stelvio: más fibra de carbono y ADN deportivo

La receta cambia en los Giulia y Stelvio, donde Alfa Romeo eleva el componente deportivo de la Edizione Luna Rossa. Los dos reciben elementos específicos de fibra de carbono, logotipos exclusivos, llantas oscuras y pinzas de freno rojas. El Giulia monta llantas de 19 pulgadas y toma referencias de la versión Quadrifoglio en sus faldones laterales y alerón, mientras que el Stelvio apuesta por llantas de 21 pulgadas.

Alfa Romeo Stelvio Edizione Luna Rossa | Alfa Romeo

En el interior aparecen asientos deportivos tapizados en cuero con detalles rojos, referencias a Luna Rossa, fibra de carbono y Econyl, un nylon regenerado obtenido a partir de materiales recuperados, entre ellos redes de pesca. Salpicadero, consola central y puertas incorporan también elementos de carbono, mientras que el equipamiento incluye sistema de sonido Harman Kardon y suspensión de control electrónico.

La oferta mecánica de ambos modelos se centra en el 2.2 turbodiésel, disponible con 160 o 210 CV, cambio automático de ocho velocidades y tracción trasera en la versión menos potente o integral Q4 en la de 210 CV. El motor de gasolina GME 2.0 de 280 CV queda fuera de Europa y se reserva para Reino Unido y otros mercados.