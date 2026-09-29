Si aparece una moneda en tu parabrisas al arrancar, piénsatelo dos veces antes de bajar del coche

Una moneda de uno o dos euros sobre el parabrisas puede parecer una pequeña suerte inesperada. Pero si acabas de subir al coche y aparece delante de ti al comenzar a moverte, quizá sea mejor no bajar inmediatamente a recogerla. El verdadero problema no son esos dos euros, sino lo que puedes dejar desatendido mientras vas a buscarlos.

Es la lógica que hay detrás de numerosos robos de coches mediante distracción: conseguir que el conductor salga del vehículo, desvíe su atención o se aleje de una puerta abierta durante apenas unos segundos.

La moneda es casi lo de menos

El procedimiento atribuido al conocido como truco de la moneda es extremadamente sencillo. Alguien coloca previamente una moneda en una zona del parabrisas o junto al limpiaparabrisas, donde resulta difícil verla antes de entrar en el vehículo.

Al arrancar o comenzar a circular, el objeto se desplaza, golpea el cristal o termina cayendo. El conductor escucha el ruido, ve la moneda y puede decidir detenerse y bajar para comprobar qué ha ocurrido.

Y ese es precisamente el momento delicado. Si deja el motor funcionando, las llaves dentro, una puerta abierta o pertenencias a la vista, otra persona puede aprovechar esos segundos para acceder al vehículo.

Por eso, más que obsesionarse con una moneda concreta, merece la pena quedarse con una regla mucho más útil: desconfía de cualquier situación extraña que aparezca justo después de entrar en el coche y que te obligue a salir de él precipitadamente.

Moneda en parabrisas | Generada por IA

Los robos por distracción sí son una técnica real

Conviene introducir un matiz importante. Aunque este método de la moneda se menciona periódicamente como técnica de robo, no hemos encontrado una alerta reciente de Policía Nacional, Guardia Civil o DGT que confirme que colocar monedas en el parabrisas sea actualmente uno de los sistemas de robo más empleados en España.

Lo que sí está ampliamente documentado es el principio en el que se basa.

Los Mossos d'Esquadra, por ejemplo, han investigado grupos especializados en el denominado método “pincharuedas”. Los delincuentes provocaban un pinchazo o hacían creer al conductor que su coche tenía algún problema para conseguir que se detuviera. Mientras uno de ellos entretenía a la víctima, otro aprovechaba para sustraer objetos del vehículo.

El envoltorio cambia, pero el objetivo es exactamente el mismo: hacer que centres toda tu atención en algo aparentemente urgente mientras dejas de vigilar el coche.

Una botella también puede conseguir el mismo efecto

La moneda tampoco es la única variante que se ha popularizado durante los últimos años. Otro ejemplo es el llamado truco de la botella, basado nuevamente en generar un ruido inesperado cuando el vehículo comienza a moverse.

La reacción natural del conductor es detenerse y comprobar qué sucede. Y precisamente esa reacción impulsiva es la que se intenta aprovechar.

También existen métodos mucho más sofisticados. Los coches actuales pueden ser atacados mediante inhibidores, duplicación de señales de llaves inteligentes o sistemas capaces de aprovechar el acceso electrónico al vehículo. Algunos de estos procedimientos forman parte de las técnicas utilizadas actualmente para robar automóviles.

Moneda de 2 euros en el parabrisas | Generada por IA

Qué hacer si encuentras algo extraño en tu coche

Encontrar una moneda sobre el parabrisas no significa automáticamente que alguien quiera robarte el coche. Puede haber llegado allí de muchas maneras y conviene evitar caer en alarmismos.

Pero si algo te resulta sospechoso, especialmente en un aparcamiento o después de haber dejado el vehículo estacionado durante un tiempo, hay una precaución muy sencilla.

No abandones el coche dejándolo arrancado y abierto. Si necesitas salir para comprobar una rueda, retirar un objeto o inspeccionar cualquier elemento extraño, apaga el motor, coge las llaves y el teléfono y cierra el vehículo.

Y si observas personas alrededor del coche actuando de forma sospechosa, lo recomendable es no enfrentarse a ellas. Los Mossos d'Esquadra aconsejan contactar con el 112 ante una situación de este tipo.

Al final, esa es también la principal debilidad de este tipo de robos: necesitan que el conductor colabore involuntariamente con la distracción. Una moneda puede llamar tu atención. Dejar el coche arrancado y abierto para recogerla es lo que realmente puede convertir esos dos euros en un problema mucho más caro.