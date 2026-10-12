El Tesla Model 3 estrena una nueva pantalla de mayor resolución, gana potencia y mejora su autonomía sin subir de precio

Tesla vuelve a introducir cambios en uno de sus coches eléctricos más populares. El Model 3 acaba de recibir una nueva actualización que, aunque no modifica su diseño exterior, sí incorpora mejoras en uno de sus elementos más importantes: la pantalla central. Y no es la única novedad, porque algunas versiones también ganan potencia, aceleran más rápido y consiguen recorrer unos kilómetros adicionales con una sola carga.

La actualización ya se ha anunciado para Estados Unidos, México y Puerto Rico, después de que algunas de estas novedades apareciesen también en China. Por ahora, Tesla no ha confirmado cuándo llegarán todas estas mejoras al mercado europeo, pero sirven para conocer cómo está evolucionando su berlina eléctrica, que sigue siendo uno de los coches eléctricos con mayor éxito comercial en España.

Tesla Model 3 Standard | Tesla

El Tesla Model 3 cambia su pantalla de 15,4 pulgadas por una nueva de 16 pulgadas

La principal novedad afecta al interior. Tesla ha decidido sustituir la pantalla táctil central de 15,4 pulgadas por una nueva de 16 pulgadas. La diferencia de tamaño parece pequeña, apenas seis décimas de pulgada, pero lo verdaderamente interesante está en la calidad de imagen.

La nueva pantalla presenta una resolución QHD de 2.560 x 1.440 píxeles, frente a los 1.920 x 1.200 píxeles de la anterior. Esto significa que ofrece una mayor definición, algo especialmente interesante para visualizar los mapas del navegador, consultar las cámaras del vehículo o utilizar las distintas funciones multimedia.

Además, el nuevo panel adopta un formato más panorámico. No se trata, por tanto, de colocar una pantalla ligeramente más grande en el salpicadero, sino de actualizar uno de los componentes tecnológicos que más utiliza el conductor.

Y aquí conviene recordar una particularidad de Tesla. A diferencia de otros fabricantes, que mantienen botones físicos para manejar determinadas funciones, el Model 3 concentra buena parte de los controles del automóvil en su pantalla central. Desde la climatización hasta la navegación, pasando por los ajustes del vehículo o las funciones de entretenimiento, prácticamente todo depende de esta interfaz.

Por eso, mejorar su definición puede resultar más relevante en el uso cotidiano que aumentar simplemente su tamaño. Lo importante será comprobar si la actualización también se traduce en una experiencia más cómoda y una mejor legibilidad de los distintos menús.

Tesla Model 3 Standard | Tesla

Más potencia para el Model 3 Performance y una aceleración todavía mejor

Pero Tesla no se ha limitado a modificar el equipamiento interior. La compañía también ha revisado las prestaciones de algunas versiones del Model 3, especialmente las que utilizan dos motores eléctricos.

El Model 3 Performance, la variante más deportiva de la gama, pasa de los 510 a los 528 hp de potencia máxima anunciados para el mercado estadounidense. Son 18 hp adicionales que refuerzan el carácter deportivo de una berlina que ya ofrecía cifras de aceleración propias de automóviles mucho más caros.

Curiosamente, el tiempo oficial para acelerar de 0 a 60 millas por hora, aproximadamente 96,6 km/h, permanece en 2,9 segundos. Donde sí hay una mejora es en la autonomía homologada por la EPA estadounidense, que pasa de 309 a 316 millas, equivalentes a unos 508 kilómetros. Eso supone ganar aproximadamente 11 kilómetros respecto a la configuración anterior.

La otra beneficiada es la versión Premium con tracción total. En este caso, Tesla ha reducido su tiempo de aceleración de 0 a 60 millas por hora desde los 4,2 hasta los 3,8 segundos. Una rebaja de cuatro décimas que resulta especialmente llamativa porque se consigue sin una renovación completa del vehículo.

La marca no ha detallado qué modificaciones mecánicas o electrónicas explican todas estas mejoras, ni ha confirmado si algunas podrían incorporarse posteriormente a vehículos ya entregados mediante actualizaciones de software.

Tesla Model 3 Standard | Tesla

El Tesla Model 3 mejora sin subir de precio, pero Europa tendrá que esperar

Otro detalle interesante es que, pese a las novedades, Tesla ha mantenido los precios anunciados para el mercado estadounidense. El Model 3 continúa partiendo de 36.990 dólares antes de determinados gastos, mientras que las versiones superiores conservan sus tarifas anteriores.

En el caso del Performance, la actualización también introduce un revestimiento negro para el techo interior, que aporta una apariencia más deportiva al habitáculo.

Por otro lado, en China se han incorporado otras novedades, como una opción de tapicería gris claro y la posibilidad de alimentar dispositivos eléctricos externos mediante la batería del coche, gracias a la función V2L. Esta última permite utilizar el automóvil como fuente de energía para determinados aparatos, una solución especialmente práctica en viajes o actividades al aire libre.

Sin embargo, no todas estas mejoras se han extendido por igual a los diferentes mercados. La función V2L, por ejemplo, no forma parte de la actualización estadounidense del Model 3.

En España, donde el Tesla Model 3 cuenta con una versión de acceso más asequible desde 36.990 euros, todavía tendremos que esperar para conocer la fecha de introducción de estos cambios y comprobar si llegan con las mismas especificaciones.

En cualquier caso, esta actualización demuestra que Tesla continúa apostando por mejorar sus modelos mediante pequeñas evoluciones sucesivas, sin necesidad de esperar a una nueva generación. Una estrategia que le permite mantener actualizado el Model 3 en un mercado donde la competencia eléctrica es cada vez mayor.