Primero fue el Hyundai Tucson y ahora le toca al Kia Sportage: el otro SUV superventas coreano va a cambiar por completo

Primero ha sido el Hyundai Tucson. Uno de los SUV más conocidos y vendidos de nuestro mercado acaba de estrenar una generación completamente diferente, mucho más grande, cuadrada y robusta que la anterior. Y todo apunta a que su hermano técnico va a seguir exactamente el mismo camino.

Kia ya trabaja en la próxima generación del Sportage y los últimos prototipos camuflados dejan una cosa bastante clara: el cambio será mucho mayor que el de una simple actualización. El Sportage que conocemos actualmente dará paso a un coche con unas proporciones bastante más rectas y una imagen que recuerda más a los SUV grandes de la marca.

La coincidencia no es menor. Tucson y Sportage llevan años compartiendo buena parte de su base técnica y enfrentándose prácticamente a los mismos compradores. Hyundai ya ha enseñado sus cartas con un Tucson que cambia radicalmente después de superar los 11 millones de unidades vendidas. Ahora sabemos que Kia prepara una transformación parecida para otro de los grandes nombres del segmento.

Kia Sportage | Kia

El Kia Sportage quiere parecer un SUV mucho más grande

A pesar del camuflaje de las unidades de pruebas, ya se distinguen unas proporciones claramente diferentes. El próximo Sportage será previsiblemente más largo y más alto, pero sobre todo tendrá una carrocería mucho más vertical.

Desaparecerán buena parte de las líneas curvas del modelo actual en favor de superficies más rectas, pasos de rueda más marcados y un frontal mucho más imponente. Las ópticas también adoptarán una disposición predominantemente vertical y la parrilla ganará presencia.

El resultado recuerda inevitablemente al Kia Telluride, el enorme SUV de la marca comercializado principalmente en Norteamérica. También hay rasgos de modelos eléctricos recientes como los EV3 y EV5, de manera que Kia parece estar unificando progresivamente el aspecto de sus SUV alrededor de una estética más robusta.

No deja de ser llamativo porque el Sportage actual acaba de recibir una importante puesta al día. Pero esta renovación pertenece todavía a la generación que conocemos. El vehículo que se está probando ahora sería su sustituto y supondría un salto mucho mayor.

Kia Telluride | Kia

Más espacio y una apuesta todavía mayor por los híbridos

Las primeras informaciones apuntan además a una distancia entre ejes cercana a los 2,79 metros. Ese crecimiento permitiría ganar espacio para los ocupantes y reforzaría precisamente esa sensación de estar ante un coche de una categoría superior.

También es previsible que la electrificación gane todavía más protagonismo. Aunque Kia no ha confirmado las especificaciones definitivas, se espera una gama formada principalmente por mecánicas electrificadas, incluyendo versiones microhíbridas, híbridas convencionales e híbridas enchufables.

Una de las posibilidades que se manejan es que las versiones híbridas aprovechen evoluciones de la tecnología utilizada por otros modelos grandes de Kia. También se habla de un híbrido enchufable capaz de acercarse a los 100 kilómetros de autonomía eléctrica en ciclo WLTP, aunque por ahora son datos todavía pendientes de confirmación.

Hyundai Tucson 2027 | Hyundai

Tucson y Sportage están cambiando al mismo tiempo

Y ahí probablemente esté lo más interesante. Durante años, Tucson y Sportage han sido dos formas diferentes de interpretar prácticamente la misma receta: SUV familiares de tamaño medio, mucho espacio, una amplia gama de motores y precios relativamente contenidos frente a alternativas premium.

Ahora los dos parecen evolucionar en la misma dirección. Hyundai ya ha convertido al Tucson en un SUV considerablemente más recto, musculoso y tecnológico. Kia prepara algo parecido con el Sportage, aunque utilizando la estética de sus propios modelos grandes.

Todo apunta a que veremos el nuevo Sportage durante 2027, previsiblemente como modelo 2028 en algunos mercados. Hasta entonces el Sportage actual seguirá teniendo recorrido comercial, especialmente después de su reciente actualización.

Pero para quien esté pensando en comprar uno en los próximos años, la situación empieza a ser interesante: primero cambió por completo el Tucson y ahora sabemos que el Sportage tampoco pretende limitarse a evolucionar la fórmula actual. La próxima batalla entre los dos SUV coreanos va a disputarse con coches que tendrán muy poco que ver estéticamente con los que encontramos hoy en los concesionarios.