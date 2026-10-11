Nos subimos al Mini 1965 Victory Edition o el homenaje al ADN competitivo de la marca británica

El Mini es un coche camaleónico, capaz de disfrazarse de otros y de meterse en su piel. Un lienzo en el que muchos han dejado su huella… David Bowie, por ejemplo, diseñó este modelo “tipo espejo” y dijo que el Mini era un icono, junto a otra creación británica, el sándwich.

A veces ha sido un utilitario, como el Austin Seven, vestido de coche de carreras; otras, ya en su versión moderna, se ha convertido en modelo de la marca de moda, Deus Ex Machina… por poner un ejemplo.

Ser disruptivo es una actitud con la que el Mini se siente cómodo. Es un coche que ha explorado muchos territorios mostrando múltiples facetas. De ahí que deje siempre huella allá por donde pasa.

Mini 1965 Victory Edition | Centímetros Cúbicos

La versión Oxford, que además es el lugar donde se fabrica el Mini, tiene la bandera de la Union Jack en el techo, y es un homenaje a los 25 años del Mini moderno. Que también se atreve a colaborar con diseñadores de moda, como el británico Sir Paul Smith. Una relación que comenzó en 1998, cuando el diseñador utilizó el coche para reflejar su humor y su carácter.

Con la versión que hemos probado, en Mini hacen un homenaje a su victoria en el Rally de Montecarlo del año 1965. Un hito plasmado en la carrocería roja y blanca de este “1965 Victory Edition”.

John Cooper, vio potencial en el pequeño Mini y lo convirtió en una leyenda de los rallyes…Con él ganaron el Rally de Montecarlo en el 64, 65 y 67. Y el año 1965, al que rinde homenaje este coche, tiene presencia nada más abrir la puerta…

En los umbrales hay una inscripción blanca con el año "1965" sobre un fondo rojo y negro. Además, cada unidad de esta edición especial lleva una dedicatoria en el interior de la puerta, que refleja lo que consiguieron en aquel Montecarlo.

Mini 1965 Victory Edition | Centímetros Cúbicos

Y hay más detalles en homenaje a aquel celebrado año 1965, en el radio central del volante deportivo o en la caja de almacenamiento.

Por supuesto, la silueta es la de un Cooper moderno. Y lo que le da la “licencia para correr”, heredada de 1965, son el color rojo chillón y la raya blanca longitudinal que lo atraviesa de delante a atrás.

A esos matices “Racing” se suman también el alerón o el difusor trasero. Y lo mismo ocurre con las llantas de 18 pulgadas, que complementan el diseño exterior, y con detalles como los vinilos con el número 52, el de los ganadores de aquella edición del Rallye de Montecarlo: Timo Mäkinen y Paul Easter.

Este Mini Victory Edition que rinde homenaje a aquella histórica victoria, se convierte en una “máquina del tiempo” moderna y está disponible en las versiones John Cooper Works y John Cooper Works Electric.

La de combustión ofrece 231 CV y acelera de 0 a 100 en 6,1 segundos. La variante eléctrica alcanza los 258 CV, 190 kiloWatios, y mejora esa aceleración con un registro de 5,9 segundos. Ambos modelos combinan las prestaciones deportivas a la vista con las “modernidades” y la dinámica del Mini actual.

Nuestra unidad es la versión de combustión de 231 caballos, que empuja al coche como si fueras en un cohete. Y si estás en una carretera de montaña, es de lo más divertido que te puedes encontrar al volante.

Porque cuando conduces este Mini 1965, vives esas sensaciones tipo Kart que tienes en todos en todos los Mini, pero en este caso, elevadas a la enésima potencia. Porque Es como un kart de carreras, y tiene un chasis más elaborado que te lleva a disfrutar a otro nivel y también te exige si quieres buscar los límites.

Por algo sus colores recuerdan a épocas gloriosas, fechas grabadas a fuego que traspasan el tiempo y muchas cosas más. Son mensajes y guiños que hacen de este Cooper Victory Edition una pieza muy especial.

Y este Victory Edition se sitúa en lo alto de ese legado y pasa a formar parte de esos coches históricos y únicos que son carne de coleccionista; una exclusividad que avalan las 65 unidades que se han puesto a la venta aquí en España.