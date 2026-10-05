Tesla estrena una función que puede dañar tu coche, pero que podría salvarte en una emergencia

Hay una norma prácticamente universal en cualquier coche eléctrico: mientras está conectado a un cargador, no puedes meter una marcha y empezar a conducir. Tesla acaba de crear una excepción bastante radical a esa regla.

La compañía estadounidense ha estrenado una nueva función denominada Emergency Drive Away, que permite al conductor poner el coche en marcha y abandonar rápidamente un Supercharger incluso aunque el cable de carga siga conectado.

No es una función pensada para ahorrar unos segundos al terminar una recarga. Su finalidad es mucho más seria: permitir que el conductor pueda salir huyendo inmediatamente si se encuentra ante una situación de peligro sin tener que bajarse del vehículo para desconectar el cable.

Tesla Diner | Tesla

El Tesla puede arrancar aunque siga conectado al cargador

Hasta ahora, un Tesla conectado a un punto de carga no podía abandonar la posición P. Primero era necesario detener la carga, liberar el conector y desconectarlo del coche.

Con Emergency Drive Away, ese bloqueo puede anularse. Si el conductor intenta seleccionar la posición D mientras sigue cargando, el coche muestra en la pantalla una advertencia específica. Para confirmar la maniobra hay que mantener pisado el freno y pulsar la opción de activación.

A partir de ese momento, el vehículo permite iniciar la marcha y el propio movimiento del coche termina separándolo físicamente del cargador.

Y aquí llega una parte importante: Tesla deja muy claro que no se trata de un sistema diseñado para desconectar elegantemente el cable. La compañía advierte de que emplearlo provocará daños en el vehículo y en el propio Supercharger. También asegura que el uso deliberadamente indebido puede conllevar penalizaciones adicionales.

Tesla Model Y | Tesla

Una función creada para una situación extrema

La llegada de esta función se produce dos meses después de un grave tiroteo registrado el 1 de agosto en Twin Falls, Idaho, junto a una estación Supercharger. Tres personas murieron y varias resultaron heridas. Tras el incidente, algunos propietarios comenzaron a pedir a Tesla una forma de abandonar rápidamente una estación de carga sin tener que esperar a liberar el conector.

La solución finalmente ha llegado mediante software. Emergency Drive Away forma parte de la actualización 2026.38.3 y, según Tesla, puede utilizarse en todos los Supercharger de Estados Unidos sin necesidad de modificar físicamente las estaciones.

Eso demuestra una de las particularidades de los Tesla: algunas funciones importantes pueden incorporarse posteriormente mediante actualizaciones remotas del vehículo. La compañía lleva años utilizando esta filosofía para modificar desde la interfaz hasta determinadas funciones de conducción.

Supercharger Tesla | Tesla

Por ahora no estará disponible en España

Hay, sin embargo, una limitación importante. Tesla ha confirmado que Emergency Drive Away funciona únicamente en los Supercharger de Estados Unidos, al menos de momento. Tampoco es compatible con los Model S y Model X fabricados antes de 2021.

Por tanto, los propietarios españoles no podrán utilizarla inicialmente, pese a que Tesla dispone de una extensa infraestructura de carga también en nuestro país. De hecho, la compañía continúa ampliando su red de estaciones de Supercarga en España, una infraestructura que además ya puede ser utilizada en numerosas ubicaciones por vehículos eléctricos de otras marcas.

La situación también recuerda una particularidad de la recarga eléctrica frente a repostar combustible. Mientras llenar un depósito suele requerir permanecer fuera del vehículo durante apenas unos minutos, en un cargador rápido el conductor puede permanecer dentro del coche durante bastante más tiempo. Los puntos de carga se han convertido así en lugares donde muchos usuarios esperan, comen o descansan mientras recuperan autonomía.

Tesla incluso ha llevado esa idea mucho más lejos con instalaciones como su Supercharger más utilizado del mundo, integrado en el Tesla Diner de Hollywood.

Emergency Drive Away parte justo del escenario contrario: aquel en el que permanecer parado durante unos segundos más puede ser un problema. Y Tesla ha decidido que, ante una emergencia real, es preferible asumir una reparación del coche y del cargador antes que impedir al conductor abandonar el lugar.