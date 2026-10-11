Renault Twingo, a prueba: el pequeño alegre, dinámico y juvenil eléctrico que no reniega de su origen

En los 90, el segmento de los modelos compactos ganó popularidad hasta convertirse en uno de los más demandados. Uno de los coches más icónicos de finales de siglo fue el Renault Twingo, un utilitario de líneas pintorescas y con mucha personalidad.

En 1993 llegó a las calles la primera generación, con una estética simpática y joven que supuso todo un soplo de aire fresco dentro del mercado. Dentro de una paleta de colores muy llamativa se presentó uno de los mejores coches urbanos del momento.

Se movía por el mundo gracias a un motor de 1,2 litros de 54 CV, asociado a una caja manual de 5 velocidades. Suficiente para mover a sus poco más de 800 kg. Pero quizá lo más icónico es su estética, redondeada e inspirándose en los monovolúmenes para crear un coche de 3,43 metros con un gran espacio interior.

Eran otros tiempos más simples. En la actualidad la electrificación es el eje principal de muchas marcas, y en Renault han querido que la cuarta generación del Twingo abrace la tecnología eléctrica, pero manteniéndose fiel al ADN del modelo clásico.

Su estética es indudablemente llamativa. Esos ojos saltones de la primera generación han vuelto en el nuevo modelo, pero ahora con tecnología LED. Esa parrilla en forma de sonrisa, tan característica, también vuelve, pero en este caso es solo un adorno porque el nuevo Twingo, recordemos, es un coche eléctrico y no necesita tanta refrigeración.

Prueba Renault Twingo | Centimetros Cúbicos

Otro detalle interesante está en la parte superior del capó, si bien en modelo clásico esas tomas de aire estaban ahí para alimentar la ventilación y la climatización del habitáculo, en el nuevo, aparte de mantener esa estética, también sirven para esconder el depósito del limpiaparabrisas.

De lateral, mantiene esa forma que combina el segmento hatchback con el de los monovolúmenes, pero ahora el nuevo modelo tiene cinco puertas con unas llantas de hasta 16 pulgadas.

Terminamos en una trasera con unos pilotos muy fieles al original, también con tecnología LED. El portón del nuevo proporciona 205 litros de capacidad con todos sus asientos disponibles, similar a lo que ofrecía la primera generación, con hasta casi 1.000 con solo los delanteros.

Al sentarnos en el nuevo Renault Twingo, vemos que el ambiente aquí es muy diferente, muy digital, con la típica conectividad que esperas en un coche moderno. Aun así, hay algún guiño al modelo clásico, como el botón de las luces de emergencia que se parece mucho al de la primera generación. También el habitáculo está pensado aquí para ser lo más espacioso posible.

Prueba Renault Twingo | Centímetros Cúbicos

Incluida una segunda fila que puede desplazarse de forma longitudinal hacia delante o atrás, que también estaba en el clásico. Y para terminar, este “abecedario” que Renault ha inventado para la ocasión plasmado en su techo.

Hay que adaptarse, no queda otra. Renault ya nos sorprendió con el regreso de nombres tan importantes para la marca como el R4 o el R5. Modelos que han tenido mucho éxito. Y este Twingo creo que incluso superará a sus hermanos mayores gracias a una relación calidad-precio casi imbatible.

El nuevo Twingo llega con una única motorización eléctrica, con 82 CV. Así como una batería, de tipo Litioferro-fostato, con 27,5 kWh de capacidad.

Sin lugar a dudas, este es un coche muy orientado a la ciudad. Sus 263 km de autonomía homologada no mienten. Y eso no tiene nada de malo, ya que es el modelo de entrada a la gama eléctrica de Renault. Y ojo porque se postula como el compañero perfecto para nuestro día a día sin dejarnos un riñón por el camino.

Sus cifras de prestaciones no están nada mal. De 0-50 km/h en poco más de 3 segundos, llega a los 100 en poco más de 12, y su velocidad máxima está capada a 130 km/h. Con estos datos sobre la mesa, el Twingo hace que podamos disfrutar de la ciudad y de sus alrededores con soltura.

Prueba Renault Twingo | Centímetros Cúbicos

Para ser un coche eléctrico económico, está muy bien insonorizado hasta en velocidades altas por carretera, algo que pensaba que iba a ser su punto débil, pero no. Además, es muy eficiente, pudiendo incluso conducir solo con el pedal del acelerador, llegando a detenerse por completo en un semáforo sin tocar el freno.

Algo que podremos activar a través de las levas de detrás del volante con hasta 4 niveles de frenada regenerativa para estirar al máxima la carga de la batería. Y hablando de ella, puede admitir cargas en corriente alterna de hasta 11 KW, pudiendo también cargar en continua con una potencia de hasta 50 KW, pasando del 10 al 80% en 30 minutos.

Twist, Swing y Tango. Estilos de baile que reflejan el carácter alegre, dinámico y juvenil de este modelo, de ahí que sus creadores combinaran esas palabras para formar un nombre legendario. El nuevo Twingo llega transformado en un coche eléctrico urbanita, siendo más pequeño que sus hermanos mayores, los R4 y R5, pero con toda la tecnología necesaria para ayudarnos a movernos en nuestro trayectos diarios de la forma más económica y eficiente posible.