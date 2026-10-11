ACTUALIDAD
LO MEJOR DE LA SEMANA: Kia Xceed, Cayenne Electric, Bentley Torcal, ID.Tiguan y más Centímetros Cúbicos
Todas las novedades del mundo del motor, en formato breve.
Publicidad
El Kia XCEED recibe una actualización profunda y aterriza con un diseño renovado, con un nuevo capó, paragolpes delantero completamente remodelado y una evolucionada parrilla “tiger nose”, junto con nuevos faros delanteros y ópticas traseras. Su gama de motores cuenta con un bloque gasolina de tres cilindros de 115 CV con posibilidad de equipar tecnología microhíbrida, y otros dos, en este caso de cuatro cilindros, de 150 y 180 CV.
El SUV más vendido de Porsche entra en una nueva era. Demos la bienvenida al Cayenne Electric, que se asienta en una plataforma específica pensada para coches eléctricos y con un despliegue tecnológico increíble. Cuenta en todas sus versiones con dos motores eléctricos, uno en cada eje, que son capaces de proporcionarle una potencia total de hasta 1.156 CV. Estad atentos porque pronto probaremos su versión más extrema, el Turbo, para el programa.
Y utilizando como base ese Porsche Cayenne Electric, Bentley ha presentado su primer modelo 100% eléctrico, llamado Torcal. Se trata de un SUV lujoso de grandes dimensiones, que llegará con una potencia de hasta 888 CV, con tracción total, y una batería de 108,7 kWh de capacidad neta, prometiendo una autonomía superior a los 600 km. Además, puede recargar con una potencia de hasta 400 kW.
Aston Martin ha presentado la versión GT de su SUV de altas prestaciones, el DBX. Esta nueva variante está enfocada en proporcionar unos altos niveles de confort, lujo y refinamiento en marcha, pero manteniendo el mismo V8 que ahora llega a los 727 CV. Recibe mejoras en la suspensión, así como un nuevo sistema de escape y llantas forjadas de 22 pulgadas.
El Renault Megane E-Tech recibe importantes mejoras en autonomía, tecnología y equipamiento. El modelo de la marca francesa llega con un único motor eléctrico de 220 CV y con una nueva batería de litio ferrofosfato de 67 kWh útiles que ahora le permite pasar de los 500 km con una carga.
Ya está aquí la octava generación del BMW Serie 3, que aterriza con el nuevo lenguaje de diseño y más tecnología que nunca. Además de llegar en su versión eléctrica llamada i3 con una autonomía de más de 900 km, también estará disponible con motores gasolina con o sin hibridación ligera, con una potencia de hasta 443 CV. Fernando pudo verlo hace unos meses y pronto nos contará sus impresiones aquí, en Centímetros Cúbicos.
Los Volkswagen ID.4 y ID.5 darán paso al nuevo ID.Tiguan. La marca alemana quiere volver a incorporar nombres ya conocidos dentro de su gama de modelos 100% eléctricos. Este SUV, que ha sido presentado todavía con una pintura de camuflaje que esconde las líneas que tendrá el modelo de producción, se asentará sobre la evolucionada plataforma MEB+, introduciendo mejoras en la densidad energética de la batería, velocidades de carga superiores y un sistema operativo mejorado. Estará disponible con tracción trasera o total, y se espera que llegue con una autonomía cercana a los 700 km.
Elfyn Evans y Scott Martin son los nuevos campeones del mundo de rallyes. A los mandos de su Toyota GR Yaris Rally1, se alzaron con el título en el Rallye de Italia-Cerdeña después de que Oliver Solberg sufriera un accidente a solo dos curvas de la meta. Solberg y su Toyota GR Yaris Rally1, copilotado por Elliott Edmondson, tuvieron que conformarse con subirse a lo más alto del cajón es esta cita. La segunda posición fue para Sébastien Ogier y Vincent Landais, también con un Toyota GR Yaris Rally1; y la tercera para Sami Pajari y Marko Salminen, cerrando la supremacía de Toyota.
Publicidad