Hyundai ya tiene Kona, Tucson y Santa Fe para cubrir todos los tamaños. Ahora quiere hacer lo mismo con los Ioniq 3, 4, 5, 7 y 9

Hyundai lleva años construyendo una de las gamas SUV más completas del mercado. Kona, Tucson y Santa Fe le permiten estar presente prácticamente en todos los escalones importantes, mientras que el pequeño Inster ha añadido una alternativa todavía más urbana. Ahora la marca coreana parece dispuesta a trasladar una estrategia muy parecida a su familia de coches eléctricos Ioniq.

Y para conseguirlo todavía le faltan algunas piezas. Actualmente encontramos modelos como el Hyundai Ioniq 5, el Ioniq 6, el nuevo Ioniq 3 y, en el extremo superior de la gama, el enorme Hyundai Ioniq 9 de hasta siete plazas. Pero Hyundai estaría preparando ya otros dos SUV con los que rellenar los huecos que quedan entre ellos.

Uno de los mejores precios por financiación: el Hyundai Ioniq 5 es un compacto que no es compacto y le pone carácter a la conducción eléctrica | Hyundai

Hyundai prepara los Ioniq 4 e Ioniq 7

Según las últimas informaciones procedentes de Europa, esos dos coches serían los futuros Hyundai Ioniq 4 e Ioniq 7. Y sus nombres no serían casuales, porque también sirven para entender rápidamente dónde pretende situarlos Hyundai dentro de su nueva gama eléctrica.

El primero sería el Ioniq 4, un SUV relativamente compacto que se colocaría entre el recién presentado Ioniq 3 y el Ioniq 5. En la práctica, ocuparía un espacio muy parecido al que actualmente tiene el Hyundai Kona, especialmente en su versión eléctrica.

La intención sería ofrecer un coche con una carrocería más claramente SUV que la del Ioniq 3, ganando espacio para los pasajeros traseros y un maletero más aprovechable. Entre sus rivales naturales aparecerían modelos como el Kia EV3, el Renault 4 E-Tech o el futuro Skoda Epiq.

De hecho, por tamaño y planteamiento el Kia EV3 podría darnos algunas pistas sobre su apartado técnico. Se habla de configuraciones con baterías de alrededor de 42 y 61 kWh y motor delantero, aunque por ahora Hyundai no ha confirmado oficialmente estas especificaciones.

El Hyundai Ioniq 9 estrena un nuevo acabado que lleva el negro a otro nivel | Europa Press

El Ioniq 7 será el SUV familiar que falta entre Ioniq 5 e Ioniq 9

El segundo modelo resulta especialmente interesante porque resolvería otro hueco bastante evidente. Hyundai tiene actualmente al Ioniq 5 y, varios escalones por encima, al gigantesco Ioniq 9. Entre ambos hay espacio suficiente para un SUV familiar más tradicional.

Ahí entraría el Hyundai Ioniq 7. Sería ligeramente más grande que el Ioniq 5 y apostaría por una carrocería SUV más convencional, con especial atención al espacio interior. Incluso se contempla que pueda ofrecer configuraciones de cinco y siete plazas.

Las primeras informaciones apuntan además a versiones con uno o dos motores eléctricos, arquitectura eléctrica de 800 voltios y carga rápida de alta potencia, una tecnología que ya es una de las señas de identidad del Ioniq 5. Su objetivo de autonomía estaría por encima de los 600 kilómetros en ciclo WLTP.

También incorporaría Pleos, el nuevo ecosistema de infoentretenimiento de Hyundai, junto con actualizaciones remotas OTA.

Hyundai Ioniq 3 | Hyundai

De un pequeño Ioniq 3 hasta un Ioniq 9 de siete plazas

Lo realmente importante, por tanto, no son únicamente estos dos nuevos modelos. Es la fotografía que empieza a dibujar Hyundai. La compañía podría disponer de Ioniq 3, Ioniq 4, Ioniq 5, Ioniq 6, Ioniq 7 e Ioniq 9, además de las correspondientes versiones deportivas N de algunos de ellos.

Una gama en la que el Ioniq 3 actuaría como modelo de acceso, el Ioniq 4 cubriría el territorio de los SUV compactos, el Ioniq 5 conservaría su posición como crossover, el Ioniq 7 asumiría el papel de gran SUV familiar y el Ioniq 9 seguiría siendo el buque insignia de hasta siete plazas.

Según las informaciones disponibles, el Ioniq 7 sería el primero de los dos nuevos modelos en llegar, previsiblemente dentro de aproximadamente un año, mientras que el Ioniq 4 aparecería unos seis meses después. De cumplirse estos planes, Hyundai habrá conseguido en muy poco tiempo algo parecido a lo que lleva años haciendo con Kona, Tucson y Santa Fe: tener un SUV prácticamente para cada tamaño y cada tipo de cliente, pero esta vez bajo la denominación Ioniq y exclusivamente con motores eléctricos.