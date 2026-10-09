El examen de conducir cambia: menos memoria y más comprensión cuando bajan los aprobados

Memorizar los test para sacarte el examen teórico de conducir ya no sirve de nada. El porcentaje de aptos en la prueba teórica ha caído del 64,2% al 51% en una década.

¿Por qué cada vez suspende más gente el examen teórico de conducir? Aprender las preguntas de memoria ya es historia.

La DGT ha cambiado por completo el modelo de evaluación. Ha ampliado el banco de preguntas e informatizado los exámenes para exigir más comprensión lectora y menos memorización.

Esta caída coincide con peores resultados en comprensión en España, aunque la DGT aclara que no hay un estudio directo. Miguel Aldana, de la Fundación Torcal, avisa de que la solución no es hacer pruebas más fáciles.

La clave está en comprender y prestar atención a lo que se lee. El próximo paso de la DGT será incluir vídeos de percepción del riesgo, al estilo de Alemania.

Ahí tendrás que reaccionar ante situaciones reales en carretera. Porque conducir no consiste en memorizar respuestas.

Consiste en entender las normas y aplicarlas al volante. La prueba práctica se mantiene estable en el 50% de aprobados.

Si no asimilas la parte teórica, necesitarás más clases antes de subirte al coche.