BMW iX4: hasta 828 kilómetros de autonomía y 612 CV para el nuevo eléctrico de la Neue Klasse

BMW sigue ampliando su ofensiva eléctrica y pone ahora el foco en un formato que combina dos tendencias del mercado: el SUV y la carrocería coupé. El resultado es el nuevo BMW iX4, un modelo desarrollado sobre la arquitectura de la Neue Klasse que llegará a los concesionarios en marzo de 2027 con hasta 828 kilómetros de autonomía y una versión M60 xDrive que alcanza los 612 CV.

BMW iX4 | BMW

La gama arrancará con los iX4 40 xDrive e iX4 50 xDrive, mientras que el M60 xDrive, situado en lo más alto de la gama, podrá encargarse desde enero de 2027. BMW apuesta así por una familia con diferentes niveles de potencia, pero con un denominador común: una plataforma eléctrica de nueva generación que también sirve de base para buena parte de la transformación tecnológica que está experimentando la marca.

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Hasta 828 kilómetros con una sola carga

El protagonista en materia de autonomía será el iX4 50 xDrive. Sus dos motores eléctricos, uno en cada eje, entregan conjuntamente 345 kW (469 CV) y 645 Nm, suficientes para completar el 0-100 km/h en 4,9 segundos y alcanzar 210 km/h.

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La batería tiene 108,7 kWh de capacidad útil y permite homologar una autonomía máxima de 828 kilómetros, aunque se trata todavía de cifras provisionales facilitadas por BMW. Una de las claves está en el sistema eléctrico de 800 voltios, que admite cargas de hasta 400 kW en corriente continua.

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Según BMW, diez minutos conectado a una estación capaz de suministrar esa potencia permiten recuperar energía para recorrer hasta 387 kilómetros adicionales. Una cifra que, sobre el papel, sitúa al iX4 entre los eléctricos con mayor capacidad para afrontar viajes largos sin convertir las paradas para recargar en una parte demasiado protagonista del trayecto.

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Por debajo se situará el iX4 40 xDrive, con 275 kW (374 CV), 520 Nm y una aceleración de 0 a 100 km/h en 5,6 segundos. En este caso, la autonomía máxima será de 638 kilómetros.

El iX4 M60 xDrive supera los 600 CV

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Para quienes busquen algo más que autonomía, BMW tiene preparada una versión con apellido M. El iX4 M60 xDrive utiliza dos motores eléctricos que desarrollan conjuntamente 450 kW (612 CV) y 875 Nm.

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Con estas cifras, el SUV coupé eléctrico es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 3,9 segundos y alcanzar 240 km/h, con la velocidad máxima limitada electrónicamente. Curiosamente, pese a su orientación deportiva, mantiene una autonomía máxima de 777 kilómetros.

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El M60 también recibe un tratamiento específico por parte de BMW M, con suspensión adaptativa, dirección deportiva de desmultiplicación variable y un diferencial autoblocante electrónico en el eje trasero. A ello se suman los modos M Sport y M Sport Plus.

La Neue Klasse también cambia el diseño

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Más allá de las cifras, el iX4 supone otro paso en la evolución estética de BMW. El diseño sigue las pautas marcadas por la Neue Klasse, con unos riñones delanteros integrados visualmente con los grupos ópticos y una línea de techo descendente que deja clara su intención de combinar las proporciones de un SUV con las de un coupé.

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En la parte posterior aparecen unos pilotos horizontales que reinterpretan la tradicional firma luminosa en forma de 'L', mientras que el alerón incorpora la luz de freno. El paquete M Sport será de serie e incluirá llantas de 20 pulgadas y frenos M Sport con pinzas azules.

El techo panorámico también formará parte del equipamiento de serie y, inicialmente, habrá nueve colores exteriores disponibles.

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Un interior que pone las pantallas en primer plano

En el habitáculo, BMW continúa con la receta de la Neue Klasse: menos botones tradicionales y mayor protagonismo de la información digital. El elemento central será el nuevo BMW Panoramic iDrive, que combina el BMW Panoramic Vision, un Head-Up Display 3D y una pantalla central de 17,9 pulgadas, además de un volante con nuevos controles integrados.

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El sistema funciona sobre el nuevo Sistema Operativo X de BMW y se complementa con siete configuraciones interiores diferentes y asientos delanteros con regulación eléctrica y memoria. En el M60 xDrive se incluyen de serie los asientos M Sport con regulación eléctrica en diez posiciones.

Más asistentes y más inteligencia artificial

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El apartado tecnológico no termina en el sistema multimedia. El nuevo iX4 estrena una generación de asistentes de conducción que recurre en mayor medida a la inteligencia artificial.

Entre ellos destaca el BMW Symbiotic Drive, concebido para coordinar las acciones del conductor con las intervenciones de los sistemas de asistencia.

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También contará con un Asistente de Autopista que, en los mercados y bajo las condiciones en las que esté autorizado, permitirá circular sin manos hasta 130 km/h y realizar cambios de carril asistidos.

Con el iX4, BMW lleva la filosofía de la Neue Klasse a uno de los formatos que más peso tienen actualmente en el mercado. Y lo hace combinando una autonomía que supera los 800 kilómetros, carga ultrarrápida y una versión M de más de 600 CV. El nuevo eléctrico llegará a las carreteras en marzo de 2027.