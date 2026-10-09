Lo nuevo de Honda para 2027 podría acabar con las gasolineras y con los puntos de carga para coches eléctricos

Durante más de un siglo hemos asumido que conducir implica, tarde o temprano, detenernos para repostar. Los coches eléctricos han cambiado la gasolina por electricidad, pero no ese principio: cuando la batería se agota hay que parar en un punto de carga y esperar. Honda está trabajando en una tecnología que propone algo bastante más radical: que sea la propia carretera la que suministre energía al coche mientras circula.

Y no es únicamente una idea dibujada sobre el papel. Honda ha anunciado que participará a partir del año fiscal japonés 2027 en unas pruebas realizadas sobre una autopista abierta al tráfico en Japón. En otras palabras, si esta tecnología consiguiera extenderse algún día a gran escala, podría reducir enormemente la necesidad de buscar un cargador, detenerse durante un viaje o incluso equipar los coches eléctricos con baterías gigantescas.

Autonomía de las baterías eléctricas | Getty

El cargador está debajo del asfalto

La tecnología se denomina DWPT, Dynamic Wireless Power Transfer, y funciona mediante unidades instaladas bajo la carretera que generan un campo magnético. El vehículo incorpora a su vez un receptor en sus bajos, de manera que puede recibir energía sin ningún contacto físico mientras pasa por encima de ellas.

Es, llevado al extremo, la evolución de la carga inalámbrica que ya empieza a llegar a los coches eléctricos. La diferencia es enorme: aquí no hace falta aparcar encima de una plataforma. El coche continúa circulando mientras recibe electricidad.

Honda lleva investigando esta tecnología desde 2021 y está desarrollándola junto con Taisei Corporation y Taisei Rotec. Una de sus grandes novedades es integrar el inversor y la bobina en las unidades instaladas bajo el firme, conectadas mediante una red de corriente continua. Además, Honda asegura haber pensado el sistema para poder instalarlo también sobre carreteras ya existentes y facilitar futuras reparaciones o actualizaciones.

Sistema de acceso a bomberos de Renault para apagar baterías de coches eléctricos | RENAULT

En 2027 saldrá a una autopista real

El siguiente paso es especialmente interesante. Honda participará en el denominado Tateyama Project de NEXCO East, que utilizará aproximadamente 300 metros de la autopista E14 Tateyama, cerca del área de servicio de Kimitsu, en la prefectura japonesa de Chiba.

Las pruebas están previstas a partir del año fiscal japonés 2027 y permitirán comprobar cómo funciona el sistema con tráfico y velocidades reales. Antes, Honda realizará ensayos de durabilidad, transferencia de energía y emisiones electromagnéticas, incluyendo pruebas equivalentes al paso repetido de vehículos pesados.

El fabricante también quiere comprobar el funcionamiento del sistema con potencias de hasta 150 kW. No es una cifra elegida al azar: Honda considera que una de las primeras aplicaciones prácticas podría estar precisamente en los camiones y vehículos comerciales, que recorren muchos kilómetros y para los que permanecer detenidos cargando supone una pérdida de tiempo especialmente importante.

Ilustración de un coche cargando su batería en carretera | Generada por IA

El cambio realmente importante no sería eliminar el cable

Lo verdaderamente revolucionario de una carretera así no sería simplemente que el conductor dejase de enchufar su coche. Sería cambiar por completo la manera en la que diseñamos los eléctricos.

Actualmente una de las soluciones para conseguir más autonomía consiste en instalar baterías cada vez mayores. Eso aumenta el precio, el peso del vehículo y la cantidad de materiales necesaria. Si un coche pudiera recuperar energía en determinados tramos de autopista mientras circula, podría recorrer largas distancias con una batería considerablemente más pequeña.

La propia Honda reconoce que su objetivo es reducir la frecuencia con la que los conductores necesitan cargar en casa o utilizar estaciones públicas. Es especialmente llamativo viniendo de una marca que recientemente ha replanteado su estrategia de electrificación y que, al mismo tiempo, continúa desarrollando una nueva generación de vehículos eléctricos.

Eso no significa que las gasolineras ni los puntos de carga vayan a desaparecer en 2027. Lo que empieza entonces es una prueba y electrificar miles de kilómetros de carreteras supondría una inversión enorme. Pero el concepto que Honda quiere demostrar sí plantea un futuro completamente diferente: uno en el que no tengas que ir hasta el lugar donde está la energía, porque la energía esté directamente en la carretera por la que circulas.