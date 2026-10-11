La conducción inteligente y segura que ofrecen las ayudas a la conducción

Desde el Circuito Ilunion, en Conduce Seguro con Ponle Freno, hemos conocido todo sobre la seguridad pasiva y activa del Cupra Raval, diseñado para una conducción inteligente y segura.

El Raval tiene siete airbags, incluido uno central que evita el contacto entre los pasajeros delanteros en caso de impacto lateral. Además, una cámara interior monitoriza al conductor para detectar fatiga o falta de atención.

La cámara de visión cenital ofrece una vista de 360 grados alrededor del vehículo, eso da una vista amplia.

Camara 360º | Centímetros Cúbicos

Y cuando sales de un aparcamiento, al dar marcha atrás, la alerta de tráfico trasero, detecta vehículos que se aproximan y ayuda a prevenir posibles colisiones.

Un coche eléctrico es silencioso y eso invita a una conducción relajada, pero tiene un sonido exterior que avisa a los peatones de que pasa un coche.

El Travel Assist combina el mantenimiento activo de carril con el Control de Crucero Adaptativo y Predictivo, ajusta automáticamente la velocidad, según el tráfico y el trazado de la carretera. Además, mantiene la trayectoria cuando las líneas son poco visibles gracias al intercambio de datos con otros vehículos.

La cámara frontal permite anticipar curvas, rotondas, cruces y cambios en los límites de velocidad. También, reconoce señales de tráfico o badenes y adapta automáticamente la velocidad ante ellos.

Aviso de fatiga detectada | Centímetros Cúbicos

Por su parte el asistente de emergencia detecta si el conductor no responde e inicia una secuencia de avisos visuales, acústicos y vibraciones para recuperar su atención. Si no hay respuesta, toma el control del vehículo, reduce progresivamente la velocidad y lo detiene en un lugar seguro, activando una llamada automática a los servicios de emergencia.

El sistema opcional Pre-Crash, prechoque, prepara el habitáculo tensando los cinturones, cerrando las ventanillas, el techo solar, y activando las luces de emergencia. También detecta errores al accionar los pedales y así evita una maniobra incorrecta.

El Raval tiene una estructura diseñada para minimizar los impactos urbanos de baja velocidad. Después de un accidente analiza la gravedad del choque mediante la unidad de control de los airbags y registra la información necesaria para agilizar la asistencia y las reparaciones.

Cupra Raval | Centmetros Cúbicos

El Cupra Raval es un coche preparado para anticiparse a los riesgos y ofrecer un elevado nivel de seguridad.

Pero recuerda que nosotros somos los principales responsables, al volante cero alcohol y todos los sentidos en la carretera.