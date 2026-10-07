Acaban de crear el mejor juguete del mundo: Lego, PlayStation y Gran Turismo, en las 1.911 piezas del set que hay que conseguir sí o sí

Que se me conceda la oportunidad de la subjetividad. Hay una generación que de niño aparcaba sus coches debajo de la cama y que ahora los coloca cuidadosamente en una vitrina. La diferencia es que aquellos coches costaban unas pocas pesetas o euros y los nuevos pueden tener cientos o incluso miles de piezas. Y, sobre todo, que sus fabricantes saben perfectamente que ya no están hablando únicamente con niños.

Lego probablemente sea uno de los mejores ejemplos. Los coches se han convertido en una parte importantísima de su catálogo para adultos, desde pequeños deportivos de Speed Champions hasta enormes reproducciones de Porsche, Ferrari, Lamborghini, McLaren o Mercedes construidas con miles de piezas. Ya no son necesariamente juguetes para tirarlos por el suelo: muchos se construyen una vez y terminan decorando un despacho o una estantería.

Lego PlayStation | PlayStation

Y Lego no está sola. Mattel está llevando cada vez más lejos el universo Hot Wheels con sus gamas Premium y productos creados específicamente para coleccionistas adultos. Coches a escala 1:64 con carrocería y chasis metálicos, neumáticos Real Riders, decoraciones más elaboradas y hasta sets concebidos directamente para ser expuestos.

Incluso Playmobil ha entendido lo que está ocurriendo. La compañía tiene ya una gama denominada Collector Cars y acaba de sumar dos coches que parecen escogidos precisamente pensando en esa generación: el Mercedes-Benz 300 SL y el Porsche 911 Turbo.

Los juguetes con los que crecimos ahora quieren ocupar nuestras estanterías

Puede parecer simplemente una nueva forma de vender juguetes, pero detrás hay algo bastante más interesante: nostalgia. Los niños que jugaron durante los años 80, 90 y 2000 con Lego, Hot Wheels, Playmobil o videoconsolas tienen ahora 30, 40 o incluso 50 años.

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Y muchos siguen queriendo coches.

Solo que ahora no tienen por qué ser coches con los que jugar. Pueden ser una maqueta, una pieza de decoración o simplemente una forma de recuperar durante unas horas aquello que les fascinaba cuando eran pequeños.

Por eso funcionan tan bien modelos que probablemente un niño ni siquiera elegiría antes que un superdeportivo moderno. Un BMW M3 de los noventa, un Porsche 911 clásico, un Mercedes 300 SL o un Nissan Skyline pueden tener incluso más sentido cuando el comprador tiene edad suficiente para conocer lo que representan.

Es, en cierto modo, una democratización del coche de colección. Quizá nunca tengas un Porsche 911 Turbo clásico en el garaje, pero puedes tener uno de Lego, uno de Hot Wheels y ahora incluso uno de Playmobil en la estantería.

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Y para muchos Gran Turismo también fue un enorme garaje de juguetes

Pero falta una pieza para entender por qué el último lanzamiento de Lego resulta especialmente interesante para los aficionados al automóvil: Gran Turismo.

Porque hubo otro lugar en el que una generación entera coleccionó coches sin tener todavía edad para conducirlos. Estaba dentro de una PlayStation.

Gran Turismo llegó a la primera consola de Sony en 1997 y convirtió aquella caja gris en uno de los garajes virtuales más importantes de la historia del automóvil. Para muchos jugadores fue la primera oportunidad de descubrir coches japoneses que apenas veíamos en nuestras carreteras, comparar deportivos europeos o pasar horas ahorrando créditos para comprar el siguiente coche.

Podíamos tener un Nissan Skyline GT-R, un Mitsubishi Lancer Evolution, un Toyota Supra o deportivos europeos que probablemente nunca aparecerían en nuestro garaje real. Los comprábamos, los modificábamos y los coleccionábamos exactamente por la misma razón por la que antes acumulábamos coches de juguete.

Y Lego acaba de unir esas dos formas de nostalgia.

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Lego ha metido Gran Turismo dentro de una PlayStation

La nueva Lego PlayStation reproduce la primera consola de Sony prácticamente a escala 1:1. Está formada por 1.911 piezas, mide más de 26 centímetros de ancho y ha sido diseñada directamente como un set para mayores de 18 años.

Pero su detalle más interesante está escondido dentro.

Al abrir el modelo aparecen dos pequeños dioramas dedicados a dos videojuegos de aquella primera PlayStation: Ape Escape y Gran Turismo. Este último recrea un diminuto circuito con coches preparados para competir y puede extraerse de la consola para exhibirse por separado.

También funcionan los botones Open y Power, se puede conectar el mando construido con Lego y todo el conjunto está pensado para reproducir ese ritual que millones de personas recuerdan: encender aquella PlayStation gris y escuchar su inconfundible sonido de inicio.

El set cuesta 159,99 euros y está disponible para todos desde el 4 de octubre.

Pero probablemente lo más significativo no sean sus 1.911 piezas ni siquiera la reproducción de la consola. Es que dentro haya un circuito de Gran Turismo.

Porque, visto con los ojos de quienes crecieron en aquella época, tiene bastante sentido. Primero coleccionábamos coches de Hot Wheels. Después construíamos coches con LEGO. Más tarde llenábamos garajes virtuales jugando a Gran Turismo. Ahora Lego, Hot Wheels y hasta Playmobil quieren que volvamos a hacerlo.

La única diferencia es que esta vez los juguetes no terminan debajo de la cama.