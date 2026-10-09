Škoda acaba de convertir el Octavia en su Toyota Corolla: hasta 170 CV, etiqueta ECO y sin enchufe, pero con una renuncia importante

Durante años, si querías un coche híbrido convencional, capaz de moverse con electricidad pero sin tener que preocuparte por buscar un enchufe, Toyota tenía una ventaja enorme. El Corolla es probablemente uno de los mejores ejemplos. Ahora Škoda quiere aplicar una receta muy parecida a uno de sus coches más importantes: el Octavia.

La marca checa acaba de presentar el primer híbrido completo de su historia y ha elegido precisamente al Octavia para estrenarlo. No hablamos de la microhibridación que ya conocíamos, ni tampoco de un híbrido enchufable. Es un full hybrid capaz de circular utilizando únicamente su motor eléctrico durante trayectos cortos y de recargar su batería mientras conduces.

En otras palabras, la filosofía es muy similar a la que ha convertido a los híbridos de Toyota en una de las alternativas más populares para quien busca Etiqueta ECO y consumos contenidos sin cambiar prácticamente ningún hábito. De hecho, ya te hemos contado por qué el Toyota Corolla sigue siendo una de las grandes referencias entre los híbridos.

Skoda Octavia híbrido completo | Skoda

Un Octavia híbrido de verdad y sin necesidad de enchufarlo

El nuevo Octavia Full Hybrid emplea un motor de gasolina 1.5 TSI acompañado por dos motores eléctricos. Uno de ellos funciona principalmente como generador y también se encarga de arrancar el propulsor de combustión, mientras que el segundo es el responsable de impulsar las ruedas delanteras y recuperar energía durante las frenadas.

Todo funciona automáticamente. A baja velocidad, el Octavia puede circular únicamente con electricidad durante distancias cortas. También puede funcionar como un híbrido en serie, de forma que el motor de gasolina genera electricidad y es el propulsor eléctrico el que mueve realmente el coche. Cuando aumenta la velocidad y resulta más eficiente, un embrague conecta directamente el motor térmico con las ruedas.

La batería es pequeña, de 1,6 kWh de capacidad bruta, precisamente porque no está pensada para cargarla en casa. El coche mantiene automáticamente su nivel de carga entre aproximadamente el 40 y el 90%, aprovechando las frenadas y el propio motor de gasolina cuando resulta necesario.

136 o 170 CV y una característica muy poco habitual

Habrá dos versiones. La primera combina un 1.5 TSI de 130 CV con el sistema eléctrico para ofrecer 136 CV de potencia conjunta. Por encima aparecerá otra variante con un 1.5 TSI de 150 CV que eleva la potencia del sistema hasta los 170 CV.

Las dos estarán limitadas electrónicamente a 180 km/h y recurren a una solución bastante peculiar: no utilizan una caja de cambios convencional con varias relaciones. El sistema dispone de una relación fija y decide por sí solo cuándo resulta más eficiente impulsar el vehículo eléctricamente o conectar el motor de gasolina.

Es, por tanto, un planteamiento especialmente interesante para quien estaba mirando coches como el Corolla pero prefería el espacio, el planteamiento y la carrocería del Octavia. No es una comparación casual: hace unos meses ya enfrentábamos al 6ac4027f3879b0e4b643001c|||https://img-cms.atresmedia.tech/clipping/images/2026/10/05/60EB710F-BF7C-4E5A-B606-FD6C3245895F/30.jpg

El precio de convertirse en híbrido está en el maletero

Pero hay una contrapartida importante. Una de las mayores virtudes del Octavia siempre ha sido precisamente su enorme capacidad de carga, y la instalación de la batería bajo los asientos traseros obliga a hacer concesiones.

El Octavia Full Hybrid de cinco puertas ofrecerá 460 litros de maletero, ampliables hasta 1.400 litros abatiendo los asientos. En el Octavia Combi la cifra asciende a 485 litros, con un máximo de 1.540 litros. Sigue siendo un coche práctico, pero pierde una parte importante de una de las características que tradicionalmente habían diferenciado al Octavia frente a sus rivales.

También se reduce el depósito de gasolina hasta los 40 litros. A cambio, Škoda ofrece por primera vez una mecánica con la que pretende combinar el carácter práctico del Octavia con la facilidad de uso de un híbrido convencional.

El nuevo Octavia Full Hybrid estará disponible tanto con carrocería de cinco puertas como familiar y llegará en acabados Selection y Sportline. Los pedidos comenzarán durante octubre y las primeras entregas están previstas para diciembre de 2026. Lo que todavía queda por conocer es posiblemente el dato más importante: su precio en España y sus consumos homologados. Ahí será donde descubramos si Škoda no solo ha creado su particular alternativa al Corolla, sino también un rival capaz de ponerlo realmente en aprietos.