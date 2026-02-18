Tesla incorpora el asistente de IA Grok en nueve mercados europeos entre los que se incluye España

La marca automovilística Tesla ha comenzado a implementar el asistente de inteligencia artificial Grok de forma gratuita en nueve mercados europeos, entre los que se incluye España.

Grok ya se encuentra disponible los Model X, Model Y, Model S y Model 3, aunque estos dos últimos dejarán de comercializarse en verano por parte de la compañía. Tesla ha confirmado que más países se sumarán más adelante, siguiendo una estrategia de "mejorar continuamente su flota mundial y la experiencia de los propietarios con el tiempo".

Para usar Grok, se deberá tener una suscripción de conectividad premium o una conexión Wi-Fi estable. La activación se realiza desde el lanzador de aplicaciones del coche o manteniendo pulsado el botón del micrófono del volante. Las conversaciones serán anónimas para Tesla y no estarán asociadas al vehículo, lo que garantizará la privacidad del propietario.

Conducción autónoma Tesla | EP

La IA desarrollada por la empresa xAI, perteneciente también al multimillonario Elon Musk, se usará en los vehículos de Tesla para iniciar comandos de navegación a petición del conductor, ya sea para fijar un destino, ajustar rutas sobre la marcha o descubrir puntos de interés.

En España, los Tesla Model 3 y Model Y están disponibles con un precio al contado desde 36.990 y 39.990 euros para sus versiones 'Standard', respectivamente.