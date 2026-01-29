Tesla prueba en España sistema de conducción autónoma más avanzado

Tras su presentación inicial en países como Francia, Italia, Alemania, Dinamarca, Croacia y Hungría, los clientes españoles podrán conocer de primera mano el funcionamiento de esta estructura mediante pruebas presenciales en tiendas Tesla seleccionadas. En España, la experiencia estará disponible en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Málaga.

El FSD supervisado es un conjunto avanzado de funciones de asistencia a la conducción. Bajo la supervisión constante del conductor, el sistema es capaz de navegar por calles urbanas, carreteras residenciales, autopistas, intersecciones y rotondas, gestionando de forma automática la dirección, la aceleración, el frenado, los cambios de carril y las entradas y salidas de autopista.

El resultado es una conducción "más fluida, cómoda y segura", tanto en trayectos cotidianos como en viajes largos. Igualmente, Tesla asegura que esta tecnología reduce "hasta siete veces el riesgo de colisiones graves".

Tesla Model S Plaid | TESLA

Un sistema supervisado y regulado

El enfoque de Tesla en el FSD supervisado se basa en una arquitectura exclusivamente de visión, apoyada en cámaras redes neuronales de extremo a extremo entrenadas con miles de millones de ejemplos de datos reales.

Aunque el 'Full Self-Driving (Supervised)' está disponible en Australia, Canadá, China, México, Nueva Zelanda y Estados Unidos, en Europa todavía no tiene una aprobación firme. Tesla prevé que los organismos europeos den luz verde a este modelo para comenzar en los primeros meses de 2026 su lanzamiento comercial.

Durante el último año, la compañía ha trabajado estrechamente con organismos reguladores europeos, realizando demostraciones, compartiendo evidencias de seguridad y acumulando más de un millón de kilómetros de pruebas internas en carreteras de 17 países del continente.

Tesla Model 3 Standard | Tesla

De cara al futuro, Tesla mantiene como objetivo que los vehículos elegibles, incluidos los Model S, Model 3, Model X y Model Y, evolucionen progresivamente hacia capacidades de conducción autónoma total no supervisada, marcando un nuevo hito en la movilidad del siglo XXI.