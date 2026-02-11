Tesla, BYD, Hyundai y Renault son las marcas más valoradas por la IA

Las marcas de vehículos Tesla, Kia, Hyundai, BYD y Renault son las mejor valoradas por la inteligencia artificial (IA), según los datos del último estudio elaborado por Vipnet360 a través de su herramienta AIBrandpulse, siguiendo las recomendaciones generadas de sistemas como ChatGPT, Gemini, Claude o Copilot, entre otros.

La IA está transformando la manera en la que los consumidores acceden a la información, y la automoción no es ajena a este cambio. Según el informe, cada vez más compradores incorporan las respuestas y recomendaciones de la IA en su proceso de decisión, lo que empieza a influir de forma directa en la percepción de marcas y modelos antes de la compra.

Tesla lidera con más del 15% de la visibilidad total del sector, reforzando su imagen como referente tecnológico en aspectos clave como autonomía real, eficiencia, software y planificación de rutas.

Kia ocupa la segunda posición, con una recomendación basada en la racionalidad y el equilibrio, seguida de Hyundai, que destaca por la fiabilidad y la solidez de su gama electrificada, especialmente con modelos como Ioniq.

BYD consolida su avance en España en la cuarta posición, según el análisis, gracias a los precios competitivos de su oferta electrificada y cada vez más amplia de modelos, aunque aún arrastra ciertas reticencias por su corta trayectoria en Europa.

Renault completa el grupo de marcas mejor valoradas por su accesibilidad en precios y su encaje en conductores que priorizan la conducción urbana y cotidiana.