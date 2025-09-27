Suzuki cambia por sorpresa su logo: Esta es la nueva insignia, "adaptada a la era digital"

Han pasado 22 años desde la última vez que Suzuki decidió cambiar de logotipo. Mucho ha pasado en estas dos décadas: el auge de los diésel, su caída, la llegada de los eléctricos... Un sinfín de acontecimientos que siguen cambiando el mundo de la automoción en general.

Sin embargo, si hay algo que ha supuesto una verdadera revolución en todo este tiempo eso es la instauración de la era digital. Un contexto social que cambió por completo la manera de comportarnos y, por supuesto, los hábitos de consumo. A esta realidad es a la que Suzuki, con su nuevo emblema, pretende adaptarse.

Tal y como ha explicado la propia compañía japonesa, el nuevo diseño aspira a "representar nuevas posibilidades" en "la era digital". Para ello, han sustituido el cromado tradicional por una pintura plateada de alto brillo, también con el objetivo de "reducir el impacto ambiental" y apostando así por las nuevas políticas sostenibles.

Nuevo logo de Suzuki | Suzuki

Además de cambiar el logo en sí, la marca estrena eslogan: "By your side". Unas palabras que, según el fabricante, "encarnan el compromiso inquebrantable de Suzuki desde su fundación de centrarse en el cliente, así como las nuevas posibilidades de futuro".

La presentación oficial en los coches de la casa se producirá en el Japan Mobility Show 2025. Una serie de modificaciones que, desde Suzuki, afirman que son capaces de marcar un antes y un después.

Así, si tienes pensado comprarte un vehículo de la empresa, quizás sea la última oportunidad de disfrutar de la "S" original. Aunque, a decir verdad, es probable que no notes demasiada diferencia si terminas quedándote con un modelo nuevo: la sutileza en los diseños no es precisamente fácil de ver.