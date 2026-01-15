El coche eléctrico que esperábamos: Renault lanza el Twingo por menos de 20.000€ (y habrá sorpresa en verano)

El diseño juega su carta «vintage» con criterio y con mucho acierto, y si uno de los protagonistas de “Médico de familia” o de “Farmacia de guardia” lo viese sabría al momento que este es el heredero más logrado a nivel estético del Twingo noventero, entra fácil en las plazas de aparcamiento y evita prometer aventuras que no va a dar. Si tu vida es la ciudad, los recados y algún desplazamiento de fin de semana, el planteamiento es muy coherente.

Y además llega ya. Ya se pueden hacer pedidos, las primeras entregas serán en primavera y, ojo, porque hay una versión Evolution más barata (sobre 1.500 € menos) prevista para verano. Renault no deja la palabra en el aire y entrega producto y calidad.

Renault Twingo E Tech 3 | Renault

Batería, recarga y autonomía

La recarga es competente especialmente si fichas el Pack Advanced Charge (461 €), porque con él tienes 50 kW en corriente continua y 11 kW en alterna, lo que te permite pasar del 10% al 80% en unos 30 minutos y cargar completamente en unos 2 h 35 min en un punto de 11 kW. Es exactamente lo que un urbano necesita: la recarga rápida para imprevistos y una carga doméstica ágil.

El motor delantero rinde 80 CV y 175 Nm, unas cifras modestísimas pero coherentes con la vocación del coche: 0–100 km/h en 12,1 s y punta de 130 km/h. No es un deportivo, claro, pero es que si buscas uno, a lo mejor deberías echar un ojo a este Golf GTI. El Twingo es un coche práctico que se mueve con soltura en ciudad y no te dejará tirado en la autovía cuando tengas que incorporarte.

Renault Twingo E Tech Prueba | Renault

El equipamiento sorprende más de lo habitual

El acabado Techno no viene pelado, y de serie incluye pantalla central de 10,1” con OpenR Link (basado en Google Automotive), instrumentación digital de 7”, conectividad inalámbrica, climatizador, cámara trasera, faros LED y un paquete de asistentes que hacen la vida más fácil. Para lo que cuesta, la dotación es notable.

Renault ha trabajado la ergonomía en unos mandos sencillos, una interfaz clara y un acabado que no desentona. Los materiales son funcionales, el ajuste es correcto y la sensación del interior es que tenderá a envejecer bien con el uso. Igual que el viejo Twingo.

No es un coche para quien quiera aparentar, pero la combinación de tecnología útil y diseño simpático lo coloca por encima de muchos urbanos que llegan a precio similar pero con peor receta de equipamiento.

Renault Twingo E Tech 1 | Renault

Precio, versiones y a quién le sirve

Para quien usa el coche a diario en ciudad, aparca mal y no quiere sorpresas en facturas ni en multas por aparcar un trasto en las ZBE de Madrid, el Twingo es una opción sensata por ser asequible, práctico y contar con una recarga razonable. Para aquellos que todavía no ven claro lo de pasar al eléctrico, será imposible seducirlos con 262 km WLTP, pero para quien ya tiene rutina urbana o plaza de garaje, la ecuación encaja.

Renault ha puesto en la calle un urbano eléctrico decente y por debajo de la barrera psicológica de los 20.000 €. No es espectacular en el desempeño, pero sí es coherente con su precio, uso y expectativas. Eso, hoy en día, ya es noticia, y a mí personalmente, me apetece mucho probarlo igual que el R5.