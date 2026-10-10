El SUV con precio de MG ZS y mirada de Porsche Cayenne: 160 CV, automático y equipado hasta arriba por 19.950 euros

Hay coches baratos que no esconden que lo son y otros que intentan jugar precisamente la carta contraria. El nuevo GWM ORA 5 pertenece claramente al segundo grupo. Su frontal, con esos grupos ópticos elevados y redondeados y unas formas bastante limpias, puede recordar inevitablemente a la mirada de modelos mucho más caros como el Porsche Cayenne. Pero su precio juega en una liga completamente diferente.

GWM acaba de colocar la versión de gasolina del ORA 5 en 19.950 euros mediante una oferta sujeta a financiación y disponibilidad. Una cifra que lo introduce prácticamente en el territorio de uno de los grandes referentes entre los SUV asequibles, el MG ZS, y también en el de modelos como el Dacia Duster, que también ha llegado a bajar de los 20.000 euros con promociones.

GWM Ora 5 | GWM

Un SUV de 4,47 metros por menos de 20.000 euros

El primer detalle importante es que no estamos hablando de un pequeño SUV urbano. El GWM ORA 5 alcanza los 4,47 metros de longitud, por lo que se mete de lleno en el terreno de los SUV compactos familiares. Eso ayuda a entender por qué su precio promocional resulta especialmente llamativo.

También porque GWM no ha utilizado un pequeño motor atmosférico o una configuración básica para alcanzar esa cifra. El ORA 5 Explore equipa un motor 1.5 turbo de gasolina de cuatro cilindros con 160 CV y 270 Nm, asociado de serie a una transmisión automática de doble embrague y siete velocidades.

La tracción es delantera y acelera de 0 a 100 km/h en 8,9 segundos, con una velocidad máxima de 190 km/h. Su consumo homologado se sitúa en 6,9 litros cada 100 kilómetros. No hay electrificación en esta versión, por lo que recibe la etiqueta C de la DGT.

Para quien quiera etiqueta ECO, la gama también dispone de una versión híbrida autorrecargable de 223 CV. Pero es precisamente el gasolina el que permite a GWM atacar la parte más sensible del mercado: la de quien busca mucho coche por alrededor de 20.000 euros.

GWM Ora 5 | Centímetros Cúbicos

El verdadero argumento está en todo lo que trae de serie

Y aquí probablemente está la parte más interesante. El acabado Explore es el escalón de entrada a la gama, pero su dotación difícilmente parece la de una versión básica.

De serie incluye llantas de aleación de 18 pulgadas, faros Full LED, cristales posteriores oscurecidos, acceso y arranque sin llave y climatizador automático. En el interior combina un cuadro de instrumentos digital de 10,25 pulgadas con una enorme pantalla central táctil de 14,6 pulgadas, navegador, Android Auto y Apple CarPlay.

También incorpora elementos que muchas marcas reservan para acabados superiores o paquetes opcionales: asientos delanteros calefactados, regulación eléctrica para el asiento del conductor, sensores de aparcamiento delanteros y traseros y cámara de visión 360 grados.

En seguridad tampoco llega desnudo. Tiene control de crucero adaptativo, reconocimiento de señales, asistente de mantenimiento y cambio de carril, detector de ángulo muerto, alerta de tráfico cruzado delantero y trasero, frenada automática de emergencia y monitorización del conductor.

Es precisamente esta estrategia de ofrecer mucho equipamiento a un precio agresivo la que ya ha permitido a las marcas chinas hacerse un hueco enorme en España. MG ha demostrado hasta qué punto esa fórmula puede funcionar, convirtiendo al ZS en uno de los coches más vendidos de nuestro mercado.

GWM Ora 5 | GWM

19.950 euros, pero hay letra pequeña

Sin promociones, la versión GWM ORA 5 1.5T Explore DCT analizada se mueve por encima de los 26.000 euros. La oferta actualmente disponible aplica una rebaja superior a 6.300 euros hasta alcanzar esos 19.950 euros.

Eso sí, conviene tener presente que hablamos de un precio promocional sujeto a disponibilidad y financiación. Por tanto, antes de comparar únicamente la cifra anunciada con la de un MG ZS, un Dacia Duster o cualquier otro rival, será necesario revisar las condiciones concretas de financiación y el coste total de la operación.

Aun así, sirve para mostrar hasta dónde está llegando la guerra de precios entre los SUV. Por menos de 20.000 euros, GWM propone un coche de 4,47 metros, 160 CV, automático y con un equipamiento que hace unos años habría sido difícil encontrar incluso en modelos considerablemente más caros. Y, de paso, con una mirada que difícilmente parece la de uno de los SUV más baratos del mercado.