Hace apenas unas semanas que GWM aterrizaba en España con el Ora 5, y ahora presenta tres nuevos modelos.

Uno de ellos es el Jolion Max, un SUV compacto, con opción de mecánica híbrida que le da la etiqueta ECO, con un gran equipamiento y una amplia habitabilidad.

Después está el Haval H7 es un SUV familiar de 4,80 metros, estética aventurera y 21 cm de altura libre al suelo y modos de conducción específicos para fuera del asfalto, que destaca por una versión híbrida enchufable de 435 CV, con tracción total y bloqueo trasero.

Por último está el Tank 300, un todoterreno puro con chasis de largueros, tracción 4x4 con reductora, suspensión trasera de ballestas, bloqueos de diferencial, unos ángulos todoterreno muy adaptados y una profundidad de vadeo de hasta 70 cm.

La gama GWM se completará para 2027 con versiones y acabados para cada necesidad.

Retroclásica Bilbao se ha consolidado como una de las principales ferias de vehículos clásicos del norte de España. En esta edición, reunió automóviles y motocicletas de época y colección, así como la celebración de distintos aniversarios automovilísticos. Además de un espacio dedicado a accesorios, recambios y compraventa de automóviles.

Ahora, la atención está puesta en Retromóvil Madrid 2026, que tendrá lugar en IFEMA entre los días 11 y 13 de diciembre, reuniendo vehículos clásicos, coleccionismo, restauradores y especialistas de este sector, con el principal atractivo de un homenaje especial al Pegaso Z-102 por su 75 aniversario, con una exposición de 12 unidades de este exclusivo deportivo español, concebido bajo la dirección del ingeniero Wilfredo Ricart.

Retromóvil Madrid también acogerá los 75 Años de Porsche Motorsport, el 40 Aniversario del Ford Sierra RS Cosworth y la celebración de los 40 Años de Seat Sport.

El equipo Porsche Fórmula E Team ha completado en el Circuito de Madrid Jarama-RACE los test de pretemporada del Campeonato de monoplazas eléctricos con el nuevo 975 RSE, que inaugura la “era GEN4”, con 816 CV y tracción total permanente. Con el que competirán el actual campeón, Pascal Wehrlein, y Nico Müller.

La temporada 2027 de la Formula E comenzará con el ePrix de Ciudad de México entre los días 15 y 16 de enero.

Geely incorpora a su gama un nuevo SUV híbrido enchufable: el Monjaro EM-i. Mide 4,80 metros y ofrece 334 CV, tracción total y hasta 116 km de autonomía eléctrica, más de 906 de forma combinada, y un consumo de solo 2,4 l/100 km. Además de carga rápida del 30 al 80 % en 15 minutos. También destaca por su amplio habitáculo, con una pantalla de 15,4 pulgadas, asientos con masaje y un maletero de 633 litros.

También cuenta con una capacidad de remolque de 1.500 kg y función V2L de hasta 6 kW.

Autoworks Motorsport ha cerrado la temporada 2026 con la tercera posición en la categoría GT4 Bronze del Campeonato de España de Supercars, con Borja Hormigos y Héctor Hernández al volante del BMW M4 GT4 G82.

Un puesto más que merecido, que pone de manifiesto el esfuerzo y la consolidación del equipo madrileño a lo largo de este año. Sumando cinco podios y una victoria, que lograron en el Circuito de Madrid Jarama-RACE. Además, Batina Racing también consiguió el tercer puesto en GT4 Pro-Bronze, bajo la asistencia técnica de Autoworks Motorsport.

El equipo madrileño cerrará el calendario en la gran final del Iberian Supercar, que se celebrará del 4 al 6 de diciembre en el circuito de Estoril.