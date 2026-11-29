Hemos escogido una de las versiones más equilibradas para poner a prueba: el 1.5 eTSI de 150 CV, que combina la microhibridación con el cambio automático DSG y el acabado R-Line.

En el exterior, el Golf de octava generación en su reciente actualización, y en concreto en este acabado R-Line, destaca por un frontal muy deportivo. Además de paragolpes específicos, anagramas “R”, molduras y entradas de aire en negro brillante, una firma lumínica LED alargada, con el logo iluminado, y llantas de aleación de 17 pulgadas.

En el interior, el protagonismo es para la tecnología. Frente al conductor, tenemos un cuadro de instrumentos Digital Cockpit configurable de 10,25 pulgadas. El volante está tapizado en cuero perforado con costuras en contraste, al igual que en los asientos deportivos estilo bacquet. Y en el centro de todo, una pantalla multimedia de 12,9 pulgadas, a la cual se puede conectar el teléfono móvil.

Interior del Volkswagen Golf eTSI 150 CV R-Line | Centímetros Cúbicos

No hay que olvidar la funcionalidad. Porque el Golf ofrece espacio para cinco ocupantes y un maletero de 380 litros. Una combinación pensada para el uso diario y también para viajar. Algo inherente a toda la gama, incluido el nuevo Full Hybrid, que acaba de llegar y es el primer Golf que se adapta a la nueva normativa Euro 7 de emisiones.

Volviendo a nuestro protagonista de hoy, bajo el capó tenemos un motor 1.5 litros de gasolina con 150 CV apoyado por un sistema de hibridación ligera de 48 voltios, y asociado a una transmisión automática DSG de siete velocidades, que busca combinar rapidez y suavidad en cada cambio.

Más allá de las cifras, lo importante es cómo se traduce todo esto al volante. Estamos ante el Golf de siempre: un compacto de referencia muy cómodo y capaz, al que te haces nada más arrancar. Esta versión combina buenas prestaciones con eficiencia. Ante esto último, podemos ver consumos de poco más de 5 l/100 km luciendo la etiqueta ECO.

Interior del Volkswagen Golf eTSI 150 CV R-Line | Centímetros Cúbicos

En concreto, se trata de una hibridación ligera. Este sistema incorpora un pequeño motor-generador eléctrico y una batería que recupera energía durante las deceleraciones y ayuda al propulsor de gasolina en determinadas situaciones. También permite desconectar temporalmente el motor térmico y circular por inercia cuando las condiciones lo permiten.

Es un híbrido capaz de moverse por sí solo en modo eléctrico al aparcar y en pequeños trayectos urbanos a baja velocidad, y que también consigue reducir el esfuerzo del motor de combustión, apoyándole a demanda para mejorar el rendimiento y también para optimizar el consumo.

Volkswagen Golf eTSI 150 CV R-Line en carretera | Centímetros Cúbicos

En carretera, la dirección es precisa, el chasis transmite confianza y las suspensiones ofrecen un equilibro ideal entre estabilidad y confort. 150 CV pueden no parecer una potencia elevada, pero, desde luego, permiten afrontar adelantamientos y recuperaciones con mucha facilidad, mientras que el cambio automático será tu aliado en los trayectos cotidianos.

Si algo está claro, es que cualquier Golf dará la talla. Está disponible con motores de gasolina TSI, versiones eTSI con hibridación ligera y también el recién llegado Full Hybrid, que llega cumpliendo ya la exigente normativa Euro7, todos disponibles con etiqueta ECO.

También cuenta con híbridos enchufables, como el GTE, que permiten circular en modo eléctrico y tienen etiqueta cero; y alternativas diésel TDI, para quienes realizan muchos kilómetros. Además, para los “purasangre” están las versiones GTI, GTI Clubsport y Golf R.

“Mismo cuerpo, distinto bombeo”. Un Golf es un Golf, pongas lo que le pongas, y este eTSI de 150 CV MHEV es una alternativa muy interesante para quienes buscan un compacto de gasolina, con etiqueta ECO, cambio automático y un buen equilibrio entre prestaciones y comodidad. Porque el Volkswagen Golf ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos, pero sin perder aquello que le ha convertido en un referente: su inacabable atractivo y su proverbial versatilidad.