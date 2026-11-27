Hubo un tiempo en el que disponer de 10.000 euros era más que suficiente para plantearse la compra de un coche nuevo. Hoy, con esa cantidad, lo habitual es tener que recurrir al mercado de segunda mano. Y aunque cabría esperar que fueran los fabricantes chinos los que recuperasen aquellos precios, resulta que es una marca italiana la que más se acerca a conseguirlo. El protagonista es el Fiat Pandina, un coche que, además, tiene el atractivo de contar con la etiqueta ECO de la DGT y de seguir fabricándose en suelo europeo.

FIAT Pandina | FIAT

El coche que desafía a Dacia y a las marcas chinas

Fiat ha encontrado una fórmula especialmente interesante para competir en el segmento de los coches económicos con etiqueta ECO: seguir fabricando un automóvil cuya generación actual se presentó en 2011. Mientras otras marcas han sustituido sus utilitarios por vehículos más grandes, pesados y caros, Fiat ha mantenido en producción el Panda, actualizándolo en aquellos aspectos necesarios para seguir comercializándolo.

El lanzamiento del Grande Panda tampoco ha supuesto la desaparición de este modelo. Ambos conviven en los concesionarios, pero el pequeño Pandina conserva una ventaja fundamental: parte de una plataforma veterana cuyos costes de desarrollo han podido amortizarse durante años.

Su fabricación tiene lugar en Pomigliano d'Arco, cerca de Nápoles, en Italia. Es un detalle especialmente significativo en un momento en el que la industria europea busca fórmulas para producir automóviles asequibles sin trasladar su fabricación a países con menores costes laborales.

Fiat Panda Hybrid | Fiat

Un híbrido que no necesita una gran batería para tener etiqueta ECO

El Fiat Pandina equipa un motor de gasolina de un litro y tres cilindros que desarrolla 65 CV de potencia, asociado a una caja de cambios manual de seis velocidades. No son cifras especialmente llamativas, pero tampoco necesita mucho más para cumplir con su cometido como automóvil urbano.

La clave está en su sistema de hibridación ligera. A diferencia de un híbrido convencional, no está pensado para desplazarse utilizando exclusivamente electricidad. Dispone de un pequeño sistema eléctrico que recupera energía durante las deceleraciones y asiste al motor de combustión en determinadas circunstancias.

Esta solución permite reducir la complejidad y el coste respecto a otros sistemas de electrificación, consiguiendo al mismo tiempo la etiqueta ECO de la DGT. Su consumo homologado ronda los cinco litros de gasolina cada 100 kilómetros.

Con apenas 3,7 metros de longitud y cinco puertas, el Pandina pertenece a una categoría de automóviles que cada vez tiene menos representantes. Es uno de esos coches sencillos que tienen todo el sentido para ir y volver del trabajo, especialmente si buena parte de nuestros desplazamientos tienen lugar en ciudad.

Fiat Panda | Fiat

Los 9.380 euros del Fiat Pandina y la letra pequeña de su precio

La promoción de Fiat para noviembre contempla una financiación de 9.380 euros para el Pandina Hybrid con acabado POP, con mensualidades anunciadas de 99 euros. Sin embargo, esa cantidad no representa el precio completo del automóvil.

Hay que aportar una entrada de aproximadamente 1.505 euros y afrontar una última cuota de 8.717,27 euros si queremos quedarnos con el vehículo. La operación tiene un TIN del 9,25% y una TAE del 9,66%, con un precio total a plazos declarado de 13.391,15 euros, sin contabilizar el seguro de crédito incluido en las mensualidades. También exige entregar otro automóvil y contempla un kilometraje contractual máximo de 30.000 kilómetros.

Lo verdaderamente interesante es que su precio al contado se sitúa en 11.384,98 euros según la promoción vigente hasta el 30 de noviembre. No necesita ninguna ayuda pública vinculada a la compra de vehículos eléctricos para alcanzar esa cifra.

Incluso prescindiendo de la financiación, estamos ante uno de los coches nuevos más baratos que podemos encontrar en España. Y quizás la mayor virtud del Pandina sea precisamente esa: demostrar que todavía hay espacio para fabricar en Europa un automóvil pequeño, práctico y relativamente asequible, sin necesidad de reinventar el coche cada cinco años.