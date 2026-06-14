A prueba los Ora 5 y Haval H7 de la china GWM, que llega pisando fuerte a Europa

Aunque todavía desconocido en España, GWM es uno de los principales fabricantes independientes de China, que lidera la producción nacional de SUV´s y Pick-Up´s con 1 millón 320.000 unidades vendidas en 2025. De ese volumen, más de 500.000 vehículos se comercializaron fuera de su país de origen, lo que confirma la capacidad que tienen.

Y llegan pisando fuerte. Su idea es lanzar 10 modelos en menos de 2 años, y nosotros ya hemos tenido la suerte de conocer y conducir en primicia en China, en las pistas de prueba que tiene el fabricante en la ciudad de Baoding, dos de ellos: el GWM Ora 5 y el GWM Haval H7.

El GWM Ora 5 tiene un diseño exterior muy pintoresco, destacando en el frontal su capó caído y sus faros LED en forma de gota, sus barras de techo o sus llantas de aleación de 18 pulgadas en el lateral. Además de un techo panorámico de cristal para completar un diseño redondo. La trasera es muy limpia, con un limpiaparabrisas oculto y la integración de la iluminación en el cristal. Elementos que rematan este SUV de 4,47 de largo y 1,64 de ancho.

Diseño limpio con mucha personalidad, tecnología y seguridad por doquier y un buen abanico de motores. Argumentos no le faltan al Ora 5 para dar un poco de guerra en el segmento SUV compacto, uno de los más reñidos ahora mismo en el mercado europeo.

GWM Ora 5 | Centímetros Cúbicos

Y es que, el interior, muy cómodo e interesante al tacto, está claramente digitalizado. Destaca una pantalla central de 14,6 pulgadas, acompañada por un cuadro de instrumentos digital de 10,25 pulgadas en el puesto de conducción, así como su conectividad con el móvil o control por voz inteligente. Respecto a su habitabilidad, ofrece tres amplias plazas traseras y una capacidad de maletero de alrededor de 400 litros.

Gasolina con 160 CV, híbrido de 223, ó un 100% eléctrico de 204. El último, con una batería de 58,3 kWh de capacidad, consigue recorrer hasta 435 km de autonomía, una pasada para el uso que normalmente son creados estos modelos. Sin olvidarme del contenido consumo de solo 5,1 l/100 km en el caso del híbrido, que sube a 6 en el gasolina. Nada mal tampoco, ¿verdad?

Luego está el SUV grande de GWM, el Haval H7, realmente espacioso, cómodo y completamente equipado.

GWM Haval 7 | GWM

En este caso hablamos de un SUV de tamaño grande, de 4,8 metros de largo, casi 2 de ancho y 1,84 de alto, y completamente equipado. El acabado de acceso incluye de serie una enorme pantalla central de 15,6 pulgadas, reposabrazos central con hueco frigorífico, asientos delanteros ventilados, cámaras 360 grados, toma de 12 V en el maletero, carga inalámbrica… Todo bajo un diseño claramente todoterreno en el que llaman la atención sus pronunciados pasos de rueda, el paragolpes delantero vertical o sus accesorios específicos.

En este modelo puedes elegir entre un híbrido de 247 CV, ó un híbrido enchufable de 435 CV. Hasta 120 km autonomía cero emisiones y es capaz de acelerar en solo 5,8 segundos a pesar de sus más de 2 toneladas de peso.