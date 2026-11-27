Este domingo, 29 de noviembre, comienza una nueva etapa en la historia del automóvil europeo. Después de años de negociaciones, modificaciones y discusiones entre fabricantes e instituciones comunitarias, la normativa Euro 7 empieza a aplicarse a las nuevas homologaciones de turismos y furgonetas. Y aunque podría parecer que estamos ante otro intento de reducir las emisiones de los motores de gasolina y diésel, en realidad estamos ante un cambio de filosofía mucho más importante.

Por primera vez, Europa amplía el alcance de esta normativa para abordar de forma expresa problemas medioambientales asociados a los coches que no necesariamente tienen que ver con el combustible que utilizan. Tanto es así que ni siquiera los coches eléctricos quedan al margen.

Cargador Rheinmetall | Rheinmetall

¿Qué cambia exactamente este domingo?

Lo primero que hay que aclarar es que la entrada en aplicación de la Euro 7 no significa que a partir del lunes todos los coches que encontremos en los concesionarios tengan que cumplir con esta normativa.

El calendario europeo establece dos fechas fundamentales para turismos y furgonetas ligeras. La primera es el 29 de noviembre de 2026, a partir de la cual los nuevos tipos de vehículos deberán cumplir con los requisitos de la Euro 7 para obtener su homologación.

La segunda es el 29 de noviembre de 2027, momento en el que la exigencia se extenderá, con carácter general, a los vehículos nuevos que se comercialicen y matriculen.

Los fabricantes llevan tiempo preparando sus gamas para esta transición. De hecho, ya hemos visto cómo la llegada de la Euro 7 está influyendo en las prestaciones de algunos motores, mucho antes de que su cumplimiento sea obligatorio.

Eso no significa que desaparezcan los coches de gasolina o diésel, sino que deberán adaptarse a unas condiciones diferentes para seguir llegando al mercado.

¿Cómo usar los frenos del coche correctamente en distintas situaciones? | Pixabay

El problema de la contaminación no está solo en el tubo de escape

Una de las grandes novedades de la Euro 7 es que aborda las partículas que se desprenden de los frenos y el desgaste de los neumáticos, con requisitos que se irán implantando conforme al calendario normativo correspondiente.

Cada vez que frenamos, la fricción entre las pastillas y los discos puede liberar pequeñas partículas al ambiente. Algo parecido sucede con los neumáticos, que pierden material progresivamente a medida que recorremos kilómetros.

Y precisamente por eso los coches eléctricos también tienen un papel importante en esta nueva normativa. Aunque no emitan gases por un tubo de escape, siguen utilizando neumáticos y sistemas de frenado.

La frenada regenerativa, que también encontramos en los híbridos y que permite recuperar parte de la energía durante las deceleraciones, puede reducir la necesidad de recurrir a los frenos convencionales.

Además, la Euro 7 establece requisitos de durabilidad para las baterías de tracción de los coches eléctricos e híbridos enchufables. En el caso de los turismos, contempla una capacidad energética mínima del 80% durante los primeros cinco años o 100.000 kilómetros, y del 72% hasta los ocho años o 160.000 kilómetros, de acuerdo con las condiciones previstas en el reglamento.

contaminación atmosférica | Sinc

¿Qué va a pasar con tu coche actual?

Si tienes un coche de gasolina o diésel en el garaje, puedes estar tranquilo. La entrada en aplicación de la Euro 7 no implica que tengas que modificar tu vehículo, cambiar de coche o superar una nueva homologación.

Tampoco supone por sí misma que vayas a perder el distintivo ambiental de la DGT que tiene asignado actualmente tu automóvil. Las condiciones de circulación por las zonas de bajas emisiones dependen de sus propias regulaciones.

Para quienes estén pensando en comprar un coche, sí puede ser interesante prestar atención a las modificaciones que experimenten las gamas durante los próximos meses, así como a las posibles ofertas de vehículos homologados conforme a la normativa anterior.

La Euro 7 no pone fin este domingo a los motores de combustión. Lo que sí hace es ampliar la definición de lo que consideramos un coche contaminante. Y eso afecta, de una forma u otra, a prácticamente todos los automóviles que se desarrollarán a partir de ahora.