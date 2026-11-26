Anteriormente se seguía el siguiente patrón, el más convencional: romper una ventanilla, acceder al vehículo y arrancarlo. En esta nueva entrega de GTA, aumentan las posibilidades en función de las características del coche. En los vehículos modernos con acceso sin llave se necesitan herramientas específicas, como un dispositivo llamado "key cloner".

Evolución en el robo

Una de las novedades de GTA VI es la posibilidad de utilizar un "slim jim", una herramienta empleada para manipular cerraduras de vehículos. Por otra parte, también introduce un dispositivo ("key cloner") que permite simular la llave electrónica del vehículo. Esta mecánica recuerda a los ataques de retransmisión, una técnica que también existe en el mundo real.

Según advierten los cuerpos policiales y expertos en ciberseguridad, los delincuentes pueden interceptar y retransmitir las señales inalámbricas de los mandos de algunos automóviles modernos para acceder a ellos y ponerlos en marcha.

De este modo, la tecnología se convierte en un arma de doble filo: aporta comodidad a la par que puede convertirse en una vulnerabilidad si los sistemas de seguridad no están bien protegidos.

Los localizadores: el enemigo de los robos

Otro elemento que acerca GTA VI al mundo real es la incorporación de dispositivos de seguimiento. El videojuego tiene ciertos coches que disponen de localizadores que permiten saber su ubicación tras ser robados, lo cual supone un factor que el jugador deberá tener en cuenta antes de robar un vehículo.

En el mundo no virtual, los localizadores también son un elemento clave en la recuperación y protección del automóvil.

GTA VI no es la realidad

El videojuego simplifica determinados procesos con el fin de adaptarlos a la experiencia del jugador. Los ataques electrónicos no funcionan necesariamente del mismo modo que en la realidad, y los localizadores no se comportan exactamente como los sistemas comerciales de localización.

A pesar de todo, GTA VI refleja, parcialmente, una situación que está a ojos de todo el mundo: cuanto más avanzada sea la tecnología de un coche, mayor necesidad de proteger adecuadamente el vehículo.