Cuando queremos comprar un coche nuevo, lo habitual es entrar en la página web del fabricante, elegir un motor, configurar el equipamiento y solicitar un presupuesto. Sin embargo, existe otra forma de comprar prácticamente el mismo coche que puede permitirnos ahorrar dinero y, además, evitar la espera hasta que salga de fábrica.

El Citroën C3 es un buen ejemplo. En el catálogo comercial del concesionario Mosancar encontramos una unidad de kilómetro cero con apenas 10 kilómetros recorridos, motor de gasolina de 100 CV y un precio anunciado al contado de 16.900 euros.

Citroën C3 Tonic | Citroën

Un Citroën C3 prácticamente nuevo por menos de 17.000 euros

La unidad en cuestión corresponde al Citroën C3 Turbo 100 con acabado Plus, una configuración que resulta especialmente interesante para quienes buscan un coche económico, pero no quieren conformarse con la versión más básica de la gama.

Utiliza un motor de gasolina turboalimentado de 100 CV asociado a un cambio manual de seis velocidades. Una combinación que permite afrontar tanto los desplazamientos urbanos como los viajes por carretera sin necesidad de recurrir a una motorización electrificada.

Ya hemos visto que el Citroën C3 de gasolina sigue siendo uno de los coches más interesantes para quienes buscan una mecánica convencional. Pero encontrarlo prácticamente nuevo por 16.900 euros sin contratar financiación añade un argumento adicional.

En el mismo anuncio figura un precio financiado de 15.900 euros. No obstante, esa diferencia de 1.000 euros no garantiza que financiar sea más barato, puesto que habría que sumar los costes asociados al crédito.

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Por menos de 20.000 euros también puedes comprarlo híbrido y automático

Lo curioso es que la búsqueda de vehículos de kilómetro cero también permite encontrar alternativas interesantes para quienes prefieren un coche con etiqueta ECO.

El mismo distribuidor anuncia un Citroën C3 Hybrid de 110 CV con acabado Collection, cambio automático y apenas 10 kilómetros recorridos por 19.900 euros al contado.

Son 3.000 euros adicionales respecto al modelo de gasolina mencionado anteriormente, aunque en este caso también existen diferencias de equipamiento.

El comprador que esté dispuesto a adquirir un vehículo con algunos kilómetros más tiene incluso otras opciones. En el catálogo aparecen varias unidades del C3 Hybrid de 100 CV con acabado Max, kilometrajes comprendidos aproximadamente entre los 11.000 y los 17.000 kilómetros y precios al contado de 18.889 euros.

Es una buena demostración de que ampliar ligeramente los criterios de búsqueda puede permitirnos acceder a un motor diferente, un cambio automático o un acabado superior sin aumentar demasiado nuestro presupuesto.

Citroën C3 | Citroën C3

Qué debes comprobar antes de comprar un kilómetro cero

Un vehículo de kilómetro cero suele ser un automóvil que ya ha sido matriculado, normalmente por un concesionario, pero que apenas ha circulado. Eso implica que no siempre podremos elegir su color, sus opciones o determinados elementos de equipamiento.

También debemos comprobar cuándo se matriculó por primera vez, qué garantía conserva, quién figura como titular y qué gastos están incluidos en el precio anunciado.

Por supuesto, conviene solicitar también un presupuesto de un coche nuevo equivalente. Y, si existe un descuento adicional por financiar, resulta fundamental conocer las diferencias entre comprar un coche al contado y contratar una financiación.

Las unidades mencionadas están sujetas a disponibilidad. Pero incluso si alguna de ellas se vende, la estrategia sigue siendo válida: antes de configurar tu próximo coche desde cero, dedica unos minutos a buscar qué vehículos tienen ya matriculados los concesionarios. Puede que encuentres exactamente lo que necesitas por menos dinero.