El nuevo Audi Q7 es un coche imponente de 5,06 metros y un frontal poderoso. Tiene una parrilla Singleframe iluminada, el capó elevado y tomas de aire rediseñadas.

Destacan los os pasos de rueda ensanchados y un perfil que asciende hasta la trasera, también robusta. Ahí tienen importancia los pilotos OLED digitales, unidos por una franja luminosa que nace en los laterales y que recorre el maletero (806 litros de capacidad) con la configuración de cinco plazas, y 2.075 litros con los asientos traseros abatidos (dependiendo de la versión).

Exterior del Audi Q7 | Centímetros Cúbicos

Respecto a la modularidad de los asientos, se pueden configurar con cinco, seis o siete plazas. La segunda fila tiene regulación longitudinal eléctrica y permite instalar tres sillas infantiles.

El techo panorámico (con opacidad personalizable y regulable electrónicamente por segmentos) recorre el habitáculo, que permite crear atmósferas con luces ambientales.

Un ambiente lujoso que se complementa con sonido 4D y 22 altavoces. Entre ellos los de los reposacabezas desde donde se pueden hacer llamadas, escuchar la navegación y disfrutar del sonido envolvente de este coche inteligente.

Interior del Audi Q7 | Centímetros Cúbicos

El vehículo dispone de una pantalla panorámica, instrumentación digital y sistema multimedia; una pantalla para el acompañante, aplicaciones y un asistente con ChatGPT. Las puertas eléctricas se pueden abrir y cerrar automáticamente desde diferentes puntos de control.

Tecnología al servicio del confort de los ocupantes, que también viaja bajo el capó: una mecánica híbrida con un motor diésel V6 de tres litros, disponible en dos niveles de potencia: 245 y 299 CV.

El motor de la versión probada está asociado a un generador eléctrico que aporta 24 caballos adicionales, además de un compresor eléctrico que mejora la respuesta del motor y permite tener respuesta desde bajas revoluciones.

El sistema de hibridación ligera MHEV plus (que da al Q7 la etiqueta ECO) incorpora una batería de fosfato de hierro y litio, que trabaja junto al generador eléctrico. Esto permite circular durante breves periodos en modo parcialmente eléctrico, especialmente en maniobras, aparcamientos y tráfico urbano.

Con el cambio automático de 8 velocidades y la tracción Quattro, la conducción busca eficiencia en el consumo sin penalizar las sensaciones. Al acelerar sientes como el motor V6 hace su trabajo de forma progresiva y mueve, sin dificultad, a un coche de esta envergadura.

Exterior del Audi Q7 | Centímetros Cúbicos

El sistema híbrido recupera energía durante las deceleraciones y da apoyo extra al acelerar o adelantar. Una solución que contribuye a reducir tanto las emisiones como el consumo de combustible, que se sitúa en algo más de 7 litros a los 100 km.

La suspensión ofrece varias configuraciones. De serie tiene muelles de acero, y opcionalmente suspensión neumática adaptativa con amortiguación electrónica, e incluso una variante deportiva que rebaja la carrocería 30 milímetros.

También puede equipar dirección a las cuatro ruedas, que mejora la agilidad en ciudad y la estabilidad a mayor velocidad. Para detener sus 2.500 kilos, tiene pinzas de seis pistones y discos ventilados de 400 milímetros delante y 350 milímetros detrás.

Al confort, el lujo y la tecnología se unen multitud de asistentes inteligentes que aportan un extra de seguridad, como el asistente de emergencia, que detecta la falta de respuesta del conductor y detiene el coche de forma controlada.

La iluminación del Q7 es cómplice de la seguridad. Los faros Matrix LED adaptan el haz de luz a las circunstancias de la carretera y ofrecen funciones de guiado. Proyectan avisos, sobre el campo de visión del conductor ante situaciones como un vehículo en el ángulo muerto o una salida involuntaria del carril, con proyecciones que salen de los intermitentes avanzados.

Dispone de cámaras de visión periférica 360 grados. Una cámara de salpicadero (opcional) graba imágenes a través del parabrisas, que proporciona documentación en caso de incidente.

Detrás, los pilotos OLED digitales muestran señales de advertencia específicas para alertar a otros usuarios de situaciones de peligro. También hay una función de identificación de peatones en condiciones de poca luz, así como la de advertencia de salida, que impide la apertura de las puertas si detecta la aproximación de un ciclista o un vehículo.

El Audi Q7 es un coche que arroja luz en un futuro que no depende solo de la electrificación, sino también de desarrollar vehículos y cadenas de producción eficientes. Un coche que ofrece una conducción precisa y segura, gracias a la tecnología y las ayudas a la conducción.

En definitiva, este SUV está listo para lo que se le proponga sin renunciar a la elegancia.