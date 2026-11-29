El Cupra Born es un buen compañero para los que buscan sensaciones deportivas. En este año 2026 estrena diseño y tecnología con potencias que van de los 190 a los 326 CV. Con dos baterías, de 58 o 79 kWh, y autonomías que van de los 400 a los 600 kilómetros.

Algo que esconde el CUPRA Born es un gancho de remolque opcional para portabicicletas. Este sistema, que sale de la matrícula, permite circular seguros para disfrutar de la conducción eléctrica.

Gancho de remolque opcional para portabicicletas | Centímetros Cúbicos

Para poner rumbo al lugar donde vamos a salir de ruta hay que colocar bien las bicicletas y tener la señalización reglamentaria; la ley exige que se señalice con la señal V20. Si el ciclo superase el ancho de la carrocería del coche, siempre sin incluir los retrovisores, habría que poner dos V20 (una a cada lado).

Transportar la bicicleta respetando la seguridad | Centímetros Cúbicos

Hay que comprobar que la bola de remolque está anclada y lista para montar el portabicicletas. Primero, se sube la bici y se ajustan las fijaciones para estar seguros de que la carga va bien sujeta. Después, se coloca la señal V20. Lo único que faltaría es comprobar que todo está asegurado.

Transportar la bicicleta respetando la seguridad | Centímetros Cúbicos

Al tapar la matrícula y las luces traseras del coche, hay que tener otra matrícula para el portabicis, que se vea bien con la señal puesta. También es necesario enchufar las luces con la conexión para que el resto de conductores puedan ver nuestra señalización cuando hagamos una maniobra.

Si el plan es acampar con el Born, hay una opción que permite que la batería del coche alimente dispositivos externos como ordenadores portátiles o bicicletas eléctricas: la carga bidireccional.

Recuerda que salir a disfrutar de una actividad al aire libre es compatible con respetar las normas de circulación y a los demás usuarios de la vía.