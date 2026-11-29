Changan ya está en España. Uno de los mayores grupos automovilísticos de China, con más de 30 millones de vehículos producidos y presencia en más de 100 países, no ha aterrizado en nuestro país de cualquier manera.

En ocho meses ha creado una buena red nacional de concesionarios y un competente equipo local para dar salida a Deepal, o más bien, a dos SUV 100% eléctricos: el compacto S05, con hasta 485 km de autonomía; y su hermano mayor.

Es el caso del Deepal S07: un SUV coupé 100% eléctrico del segmento D, con el que Changan jugará en otra liga. Además, ha experimentado una actualización que mejora sus prestaciones.

Su silueta coupé mide 4,75 metros de largo, 1,93 de ancho y 1,62 de alto. Destaca por su frontal afilado, con unos modernos faros de tecnología LED y unas llamativas aberturas en el paragolpes.

Exterior del Changan Deepal S07 | Centímetros Cúbicos

En el lateral, las líneas marcadas enfatizan su deportividad y carácter, al igual que sus llantas de 20 pulgadas. Atrás resalta el alerón sobre la luna y una firma lumínica que recorre todo el ancho del coche, uniendo unos pilotos LED muy característicos.

En el interior, la protagonista es la pantalla táctil de 15,6 pulgadas, inclinable, con navegación online, control por gestos y a la que puedes conectar tu teléfono móvil gracias a Apple CarPlay y Android Auto.

Cuenta con un techo panorámico que aumentará la sensación de espacio, una holgada capacidad para cinco pasajeros y un maletero de 510 litros que llegan hasta 1.385 litros con los asientos traseros abatidos, sin olvidar un ‘frunk’ delantero de 125 litros.

Interior del Changan Deepal S07 | Centímetros Cúbicos

Lo realmente llamativo es que, cuando tocas la pantalla central, se gira ligeramente hacia ti. El conjunto es minimalista, ya que no dispone de un cuadro de mando, pero sí del Head-Up Display de realidad aumentada (proyecta toda la información que necesitamos conocer en marcha).

El corazón que mueve al Deepal S07 ofrece 258 CV, casi un 19% más que antes. Un aumento de potencia que, curiosamente, le hace más eficiente: cerca de 17,6 kWh a los 100 kilómetros. Esto es gracias a una nueva batería LFP, de 78 kWh, que homologa hasta 500 kilómetros de autonomía y recupera carga del 10 al 80% en unos 24 minutos.

Estas cifras son clave en esta actualización. En un SUV como este es fundamental el tiempo de carga, además de la autonomía.

Interior del Changan Deepal S07 | Centímetros Cúbicos

También es importante su comportamiento. En este caso entran en juego sus amortiguadores de frecuencia variable que permiten que el Deepal S07 se adapte al terreno. ¿Cómo? Pues modificando su dureza de forma automática según el movimiento de la carrocería, y absorbiendo las irregularidades para una mayor comodidad.

El vehículo tiene cinco modos de conducción: Eco, Confort, Sport, Personalizable, y el nuevo modo Nieve. Así, el Deepal S07 se puede adaptar a cualquier situación. Todo esto sin olvidar la seguridad al volante, como la asistencia de conducción de nivel 2 o el asistente de aparcamiento.

Changan quería pisar fuerte en España, y tras probar el Deepal S07 no hay dudas: va a dar que hablar. Estamos ante un SUV eléctrico que, tras las mejoras recibidas en esta última actualización, tiene todas las cualidades para competir en su categoría.