Para conseguir un coche con etiqueta ECO no es imprescindible comprar un híbrido. De hecho, uno de los SUV más interesantes que podemos adquirir ahora mismo en España utiliza una tecnología que lleva años entre nosotros y que permite reducir el gasto en combustible sin tener que instalar un punto de recarga en casa. Es el Renault Captur Eco-G de 120 CV, que ahora protagoniza una edición limitada con un precio al contado anunciado de 21.350 euros.

Y hay dos detalles especialmente interesantes. El primero es que se fabrica en Valladolid. El segundo es que Renault ha llegado a un acuerdo con Repsol para regalar combustible a quienes compren esta versión.

Renault Captur | Renault

Un SUV español que funciona con dos combustibles

Renault celebra sus 75 años de fabricación en España con dos ediciones especiales de sus modelos. Una está basada en el Austral híbrido, fabricado en Palencia, mientras que la otra tiene como protagonista al Captur, uno de los SUV urbanos más conocidos del mercado español.

Pero en lugar de elegir para esta edición especial una motorización híbrida, Renault ha apostado por el Eco-G de 120 CV. Se trata de un motor de combustión preparado de fábrica para funcionar tanto con gasolina como con gas licuado del petróleo, más conocido como GLP.

El conductor dispone de dos combustibles y puede seguir utilizando el coche aunque no encuentre una estación de servicio que dispense GLP. Una ventaja importante frente a otras tecnologías que requieren una infraestructura específica para aprovechar todas sus posibilidades.

No es casualidad que las ventas de coches con GLP hayan experimentado un crecimiento tan importante en España. Su combinación de precio, autonomía y etiqueta ECO encaja especialmente bien con las necesidades de muchos conductores.

Renault Captur E-Tech | Javi Martín

Cuánto puedes ahorrar utilizando GLP

La principal ventaja económica del GLP reside en que su precio por litro suele ser inferior al de la gasolina. Aunque un coche que utiliza este combustible puede consumir más litros para recorrer la misma distancia, el coste final por kilómetro puede resultar menor.

Imaginemos un coche que consume seis litros de gasolina cada 100 kilómetros, frente a otro que necesita 7,5 litros de GLP. Con la gasolina a 1,55 euros por litro y el GLP a 0,95 euros, recorrer esa distancia costaría 9,30 euros en el primer caso y unos 7,13 euros en el segundo.

Es un ejemplo ilustrativo, no una medición del Captur, pero permite entender por qué esta tecnología puede resultar interesante. Para alguien que recorre 20.000 kilómetros anuales, esa diferencia equivaldría a unos 435 euros al año.

Renault Captur E-Tech | Javi Martín

Un Renault Captur por 21.350 euros al contado

La red comercial de Renault anuncia esta edición limitada por 19.900 euros financiando. No obstante, también encontramos un precio al contado de 21.350 euros publicado por el concesionario oficial Auto Cuatro para la campaña de noviembre.

A ello se añade una promoción de 500 euros en carburante a través de Repsol. En el caso del Captur, el incentivo se materializa mediante descuentos de 20 euros en repostajes de AutoGas con un importe mínimo de 20 euros, siguiendo las condiciones del programa.

La promoción de carburante contempla vehículos adquiridos hasta el 31 de diciembre de 2026, mientras que el precio comercial citado corresponde a pedidos realizados durante noviembre. Además, Renault ha limitado esta edición del Captur a 750 unidades.

Para quienes dispongan de un presupuesto inferior, también merece la pena recordar que el Renault Captur de GLP es una alternativa interesante en el mercado de segunda mano.

En un momento en el que buena parte de la industria parece centrar todos sus esfuerzos en la electrificación, Renault demuestra que todavía hay espacio para otras soluciones. Especialmente cuando permiten comprar un SUV con etiqueta ECO por poco más de 21.000 euros.