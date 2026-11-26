El comienzo de la fabricación del iX4 sucede después de que la planta húngara lograse un ritmo récord en el lanzamiento industrial del iX3. La instalación consiguió aumentar su producción en ocho meses: el plazo más corto registrado por el grupo alemán para la puesta en marcha de una nueva fábrica.

Desde septiembre de 2026, Debrecen opera en tres turnos, un sistema que se implantó apenas unas semanas después de que saliese de sus líneas de montaje la unidad número 50.000 del BMW iX3. La compañía explica esta aceleración gracias a la gran demanda del modelo, que acumuló 100.000 pedidos de clientes europeos durante el año posterior a su presentación mundial.

El BMW iX3 fabricado en Debrecen fue reconocido como 'Coche del Año en el Mundo' en 2026. El presidente y consejero delegado de la planta de BMW Group en Debrecen, Hans-Peter Kemser, ha destacado que el inicio de la producción del iX4 supone un nuevo hito para la instalación y ha atribuido este logro a la implicación y al trabajo colectivo de sus más de 5.000 empleados.

Con la incorporación del nuevo SUV, la fábrica húngara refuerza su papel dentro de la red de producción mundial de BMW, especialmente en la fabricación de vehículos 100% eléctricos.

Una autonomía extraordinaria

El nuevo BMW iX4 cuenta con una propuesta que combina la carrocería de un SUV con una silueta coupé, además de las ventajas de la propulsión eléctrica. Tiene una estética más deportiva y hace una apuesta por el minimalismo: reducir sus elementos visuales a lo básico.

En lo tecnológico, el vehículo cuenta con la sexta generación de la tecnología BMW eDrive, que introduce celdas de batería cilíndricas, una arquitectura eléctrica de 800 voltios y motores eléctricos perfeccionados. Según la compañía, estas innovaciones permiten mejorar el dinamismo de conducción, aumentar la autonomía y ofrecer mayores prestaciones de recarga respecto a la generación anterior.

En su lanzamiento comercial el modelo estará disponible con dos variantes mecánicas. El BMW iX4 50 xDrive ofrecerá hasta 828 kilómetros de autonomía eléctrica, mientras que el iX440 xDrive alcanzará los 638 kilómetros, en ambos casos bajo el ciclo de homologación WLTP.

La versión iX4 50 xDrive contará además con una potencia máxima de carga de 400 kW, que permitirá recuperar en 10 minutos energía suficiente para recorrer hasta 387 kilómetros. Posteriormente, BMW incorporará a la gama el iX4 M60 xDrive, una variante de orientación más deportiva.

Una fábrica que opera de forma habitual sin combustibles fósiles

La producción del nuevo modelo se apoya en el concepto BMW iFactory, la estrategia industrial del grupo alemán basada en tres pilares: eficiencia y flexibilidad de los procesos, sostenibilidad y digitalización. La planta de Debrecen fue diseñada y construida siguiendo estas bases, con una planificación digital desde sus primeras fases y un sistema de fabricación apoyado en el análisis de datos, la inteligencia artificial y la virtualización.

En un funcionamiento normal, la instalación utiliza exclusivamente electricidad procedente de fuentes renovables y no consume combustibles fósiles. Su sistema de paneles solares genera alrededor de una cuarta parte de las necesidades eléctricas anuales de la fábrica. Además, la energía solar excedente se almacena mediante un sistema térmico de 1.800 metros cúbicos y 130 MWh de capacidad.