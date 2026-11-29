El lanzamiento de Lynk&Co se hizo en Berlín, en octubre de 2016. El grupo chino Geely presentó una marca con diseño e ingeniería desarrollados en Goteborg. Su primer modelo, el 01, utilizaba la arquitectura CMA, desarrollada conjuntamente por Geely y Volvo. Y tras iniciar su comercialización en China, en 2017 llegaría el desembarco europeo.

Cuando Lynk&Co llegó a España, su propuesta empezaba con una pregunta: “¿necesitas comprar un coche para poder utilizarlo?”. Era el año 2021 y la marca apostaba por una suscripción mensual y una aplicación que permitía incluso compartir el vehículo en un formato car sharing específico.

Cinco años después, tiene tres modelos, una red comercial en expansión y una estrategia que ha cambiado de dirección.

Evolución de Lynk & Co | Centímetros Cúbicos

En nuestro mercado, el Lynk & Co 01 fue el encargado de abrir camino. Un SUV cuya propuesta combinaba electrificación, abundante equipamiento y una forma diferente de contratarlo. La oferta inicial contemplaba versiones híbridas e híbridas enchufables, aunque sería esta última la protagonista de su implantación.

En el año 2024 presentó la actualización del 01, con mejoras en la propulsión, el sistema multimedia y el equipamiento. Ahora su oferta actual permite elegir entre dos acabados, Core y More, y homologa hasta 75 kilómetros de autonomía eléctrica. Mantiene la idea de cubrir los trayectos cotidianos con electricidad y recurrir a la gasolina para continuar el viaje.

El siguiente paso fue el Lynk & Co 02, presentado en octubre de 2024: su primer eléctrico para Europa. Cambiaban la silueta y la arquitectura del coche, con una carrocería de tipo crossover coupé y tracción trasera.

Hasta 445 kilómetros de autonomía homologada, aceleración de cero a cien en 5,5 segundos y carga del 10% al 80% en cerca de treinta minutos, en las condiciones especificadas por el fabricante.

Su apuesta era atraer a quien ya podía prescindir del motor de combustión. Hasta octubre de 2026 acumula 425 matriculaciones en España, más del doble que en el mismo periodo del año anterior.

Evolución de Lynk & Co | Centímetros Cúbicos

En 2025 llegó el Lynk & Co 08. Con 4,82 metros de longitud, ampliaba la oferta hacia un SUV de mayor tamaño. Su principal argumento era la autonomía eléctrica: hasta 200 kilómetros homologados, una cifra especialmente ambiciosa para un híbrido enchufable. Además, incorporaba carga rápida en corriente continua de hasta 85 kiloWatios hora.

Y este recién llegado ha cambiado el reparto de ventas. Entre enero y octubre de 2026, el 08 suma 1.440 matriculaciones y se sitúa por delante del 01, con 1.099. Ya representa casi la mitad del volumen de la marca en España.

También ha cambiado por completo la manera de vender. Lynk & Co está completamente concentrada en vender a través de su red de concesionarios. En noviembre de 2025 declaraba 15 concesionarios operativos y 62 talleres de posventa. En octubre de 2026 comunicaba 36 puntos de venta activos y 69 talleres autorizados.

En los diez primeros meses de este año, sus matriculaciones españolas alcanzan las 2.964 unidades: el doble que un año antes.

Diez años de marca y cinco en España. Lynk & Co empezó intentando cambiar nuestra relación con el uso del automóvil. Ahora combina una gama más amplia con una estructura comercial convencional. El siguiente capítulo dependerá de convertir esa expansión en clientes que compren, mantengan y vuelvan a repetir la experiencia que supone conducir sus atractivos modelos.